Парень, который не понимает намеков

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Представительницы прекрасного пола довольно часто не хотят говорить прямо и используют различные намеки. Иногда прозрачные, а иногда не очень. Однако не все парни их понимают.
Намек не понят. Требуется уточнение
А может просто не поверил своему счастью?
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2.У неё муж сидит за столом.
3.Про неё знает весь район и КВД.
На манекен похоже )))