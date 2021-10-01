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Парень, который не понимает намеков

Парень, который не понимает намеков (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 10:32
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   видео   намек   парень   прикол   
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Представительницы прекрасного пола довольно часто не хотят говорить прямо и используют различные намеки. Иногда прозрачные, а иногда не очень. Однако не все парни их понимают.

Намек не понят. Требуется уточнение

А может просто не поверил своему счастью?

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Метки: Девушка   Юмор   видео   намек   парень   прикол   
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16  комментариев
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13k
alexis Час назад
1.У него жена сидит за столом.
2.У неё муж сидит за столом.
3.Про неё знает весь район и КВД.
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37k
Олег Минуту назад
Я тоже раз познакомился с девахой и так рьяно она меня в постель тащила, в машине домогалась. Но срочно нужно было уехать и близость не состоялась. Вернулся через три недели- близко к себе не подпускет. Оказалось всё просто- залетела хрен знает где и пыталась под это дело натянуть меня. Не вышло.
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323
Елена Букреева 10 минут назад
Растерялся, девчонка слишком мощно наступает )
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6k
Николай 15 минут назад
Там в наше время вариантов масса, что он так реагирует, может она его руководитель... и как в такой ситуации поступать...))))
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12k
Erorist 18 минут назад
Я бы оттолкнул и ушёл подальше. Это может быть подстава или ещё какой-то криминал.
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16
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Чувак наверное наступал на "клофелиновые грабли" =)))
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22k
Михаил Сметанкин 37 минут назад
Это его сестра...
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28k
LEPA 41 минуту назад
Пьяная баба 3,14зде не хозяйка.©
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1k
RUSSfan 42 минуты назад
Она просто не знает что он гей
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25k
Батончик с маком Час назад
У чувака будет незабываемая ночь. Будет жёстко трахать свою руку.
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8k
MUZSER Час назад
0.5/0.7/0.33

Ссылка www.youtube.com
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15k
homerchik 2 часа назад
а полез бы, тут же по морде получил. Мол чо творишь? Мы просто танцуем.
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39k
dima423 2 часа назад
девочка секси)) прям вспомнились приятные моменты из молодости, тоже похожее было)
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5k
newegg 2 часа назад
Напрасно баба крутится, он уже всё.
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3k
aleksander 2 часа назад
Разве это живой парень?
На манекен похоже )))
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