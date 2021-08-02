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Точный и болезненный бросок мяча

Точный и болезненный бросок мяча (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 08:32
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   бросок   видео   прикол   спорт   
1492
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Молодые люди решили снять эффектное видео, однако всё пошло не по плану. Девушка должна была сбить мяч на ноге стоявшего на руках парня, но немного промахнулась.

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Метки: Девушка   Юмор   бросок   видео   прикол   спорт   
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17k
Егор Час назад
Ссылка coub.com
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418
gipnojaba 9 минут назад
Кто-нибудь может перевести что он прокричал ?
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5k
★Lucifer★ Час назад
А может это такая месть?
Всё так и задумывала?
Женщины бывают очень коварны. Вдруг вспомнился его косяк годичной давности...
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5k
★Lucifer★ Час назад
Даже я, глядя на это, дёрнулся...
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804
Hornet Час назад
"Оговорочка"... по Фрейду.
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8k
владимир 2 часа назад
После такого она обязана на нём "жениться"
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Mr.Adamson

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