Точный и болезненный бросок мяча

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Молодые люди решили снять эффектное видео, однако всё пошло не по плану. Девушка должна была сбить мяч на ноге стоявшего на руках парня, но немного промахнулась.
В яблочко! Бросок оказался для парня очень болезненным.
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