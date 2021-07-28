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Почему беременные не заканчивают свои шутки

Почему беременные не заканчивают свои шутки (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 08:15
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Реакция   Юмор   беременность   видео   парень   
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Девушка решила сообщить молодому человеку о своей беременности и выбрала для этого необычный и забавный способ. Реакцию парня она запечатлела на видео.

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Метки: Девушка   Реакция   Юмор   беременность   видео   парень   
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KOSTELLO Час назад
Е.б.аааа.т.ь

Так уже вроде)))
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Mr.Adamson

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