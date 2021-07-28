Почему беременные не заканчивают свои шутки

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Девушка решила сообщить молодому человеку о своей беременности и выбрала для этого необычный и забавный способ. Реакцию парня она запечатлела на видео.
Видео необходимо смотреть со звуком. Присутствует ненормативная лексика.
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Так уже вроде)))