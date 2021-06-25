FISHKINET
Сообщество Юмор 12485 постов • 2665 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Шутник разыграл девушку с помощью забавного карточного "фокуса"

Шутник разыграл девушку с помощью забавного карточного "фокуса" (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 июня 2021 12:25
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   видео   карты   прикол   розыгрыш   фокус   
329
1
1
Шутник взял в руки телефон и предложил девушке поучаствовать в карточном фокусе. Она даже не догадывалась, что стала частью глупого, но забавного розыгрыша.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Девушка   Юмор   видео   карты   прикол   розыгрыш   фокус   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Егор 54 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
13k
Агент Безопасной Национальности 11 минут назад
Автор сделал несколько ошибок в тексте:
Не "Шутник", а "Дебил";
Не "Глупый, но забавный розыгрыш", а "Тупая херь подросткового уровня".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Григорьев Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Tim_G 37 минут назад
Картишки не в ту сторону, Серожа молодец... :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Alex 39 минут назад
Видимо у самого короткий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Uron 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Serg2001 54 минуты назад
Тупой розыгрыш как по мне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Corvus Corax 55 минут назад
Эта дебильная шутка который день тут гуляет... аффтар только сейчас нашел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушки и их котики: пост для услады глаз (17 фото + 1 видео) Девушки и их котики: пост для услады глаз (17 фото + 1 видео) Мама, я фуру убила: девушка села за игровой руль Мама, я фуру убила: девушка села за игровой руль Девушка с голосом «Алисы» и таксист Девушка с голосом «Алисы» и таксист Веселая девушка с необычным талантом Веселая девушка с необычным талантом Забавный розыгрыш сотрудницы офиса Забавный розыгрыш сотрудницы офиса Попробуй подними: забавный розыгрыш рабочего Попробуй подними: забавный розыгрыш рабочего
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

636356



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Посвящается тем, кто набивает тату на китайском без знания перевода
4
121
Посвящается тем, кто набивает тату на китайском без знания перевода
"Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход сборной России в 1/8 финала
3
325
"Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход сборной России в...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Капсула времени: редкий Ducati MH900e 2002 года с заводским транспортировочным ящиком
0
3
Капсула времени: редкий Ducati MH900e 2002 года с заводским транспортировочным ящиком
Девушка ростом 192 см, которую дразнили в школе, разбогатела на голых фото (5 фото)
Девушка ростом 192 см, которую дразнили в школе, разбогатела на голых фото (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
5
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#Россия#картинки#подборка#фотографии#дтп#прикольные#спорт#знаменитости
#интересно#история#прикол#СССР#в мире#аварии#пандемия#коронавирус#Москва#комментарии
#фото#факты#интересное#животные#приколы#автомобили#автомир#Разное#Вакцина#футбол

На что жалуетесь?

Вернуться