Шутник разыграл девушку с помощью забавного карточного "фокуса"

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Шутник взял в руки телефон и предложил девушке поучаствовать в карточном фокусе. Она даже не догадывалась, что стала частью глупого, но забавного розыгрыша.
Порой для удачного фокуса нужно лишь подобрать правильную колоду карт.
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Не "Шутник", а "Дебил";
Не "Глупый, но забавный розыгрыш", а "Тупая херь подросткового уровня".