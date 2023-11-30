Полицейские сняли на видео, как пытались высадить с поезда хабаровчанку подшофе

38-летнюю выпившую хабаровчанку, возвращавшуюся домой из Владивостока, сняли с поезда в Бикине. Женщина ругалась матом, громко разговаривала по телефону и не давала спать другим пассажирам. Успокоить её не смогли ни проводники, ни транспортные полицейские, пока не надели на неё наручники. Интересно, что ранее эту женщину лишили водительских прав за пьяную езду.





А тут несколько цитат от мадам:

«Кто сказал, что нельзя видео смотреть? Они отдыхают, храпят, воняют, и что дальше? А от меня пахнет вкусно»