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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 967 постов • 45 подписчиков подписаться
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Полицейские сняли на видео, как пытались высадить с поезда хабаровчанку подшофе

Полицейские сняли на видео, как пытались высадить с поезда хабаровчанку подшофе

Автор:
30 ноября 2023 10:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Девушка   алкоголь   конфликт   позед   полицейские   пьяная   
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Женщина, находясь в состоянии опьянения, материлась, на замечания проводников не реагировала и мешала спать пассажирам.

38-летнюю выпившую хабаровчанку, возвращавшуюся домой из Владивостока, сняли с поезда в Бикине. Женщина ругалась матом, громко разговаривала по телефону и не давала спать другим пассажирам. Успокоить её не смогли ни проводники, ни транспортные полицейские, пока не надели на неё наручники. Интересно, что ранее эту женщину лишили водительских прав за пьяную езду.


А тут несколько цитат от мадам:

«Кто сказал, что нельзя видео смотреть? Они отдыхают, храпят, воняют, и что дальше? А от меня пахнет вкусно»

«Я не материлась, мне просто больно было, у меня рак, я просто кричала А-А-А»


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Метки: Видео   Девушка   алкоголь   конфликт   позед   полицейские   пьяная   
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9  комментариев
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Фуууу, мерзость ......
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53k
smakido 6 минут назад
Полицейскому респект за железную выдержку !!!
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15k
Ivan 14 минут назад
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3k
sers Полчаса назад
Пора в поезде купе вытрезвитель делать 1,5 на 1,5 м
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4k
Chev Chelios 42 минуты назад
Всех, кто использует телефон без наушников в общественном транспорте вот так надо высаживать.
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25k
ЦСКА 44 минуты назад
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77k
Viktor Час назад
Вот оно, простое быдло!
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57k
dima423 Час назад
Два высших диплома у нее, с красным образованием)))
Да что эти менты себе позволяют!))
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136
ya.leo01 Час назад
Её спасёт только посадка! На кол.
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