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Странная разминка девушки разозлила владельца тренажерного зала

Странная разминка девушки разозлила владельца тренажерного зала

Автор:
01 марта 2024 12:17
Метки: Видео   Девушка   инцидент   конфликт   трансляция   тренажерный зал   
3527
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Владелец тренажерного зала заметил девушку, выполняющую странные движения. Он подошёл к незнакомке и спросил, что она делает. Девушка попыталась оправдаться и заявила, что делает разминку. Однако это не убедило мужчину.

Скорее всего, героиня ролика записывала контент для площадки, на которой размещаются и продаются фотографии и видео эротического (и не только) характера. Владелец зала сказал девушке больше не приходить и откинул её телефон.

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Метки: Видео   Девушка   инцидент   конфликт   трансляция   тренажерный зал   
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26  комментариев
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711
Mazabest Час назад
А есть ссылка на эту девушку. ? Друг спрашивает
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22k
иванов дмитрий 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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532
Guilty Pleasure 24 минуты назад

аплодисменты этому парню
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26k
ЦСКА Полчаса назад
Владелец тренажерного зала-п.е.д.е.р.а.с.т....
Ссылка www.youtube.com
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42k
Example 6.2.6 Полчаса назад
С одной стороны понятно, что она пилит контент для своих соц сетей, для малолетних и не очень дрочеров, с другой стороны - деньги заплатила, пришла в зал - имеет право заниматься той физкультурой, которая ей нравится, если это не идёт в разрез с правилами заведения и не доставляет дискомфорт окружающим.
Хозяину спортзала - порадоваться бы, такая дама у тебя приседает, возможно часть клиентов ходит на неё посмотреть или ради небольшого шанса познакомится и заняться сексом. А может и новые клиенты с теми же мыслями придут. Как не крути, молодые, симпатичные девушки в спортзале с лосинах со стройной фигурой и упругими попками - услада для многих мужчин.

*Но, лично я думаю, что это - постанова, ради того чтоб поднять некий ажиотаж к своей персоне, мол - я такая необычная, у меня своя разминка, а этот мужлан мне тут моральные проповеди читает.. ай-ай, давайте пообсуждаем. Ведь количество просмотров ролика, количество отметок (нравится\ не нравится), и особенно кол-во комментариев - очень способствуют твоей значимости для механизмов внутренней аналитики соц. сетей, а значит - потенциально делает тебя более привлекательным для рекламодателей, а значит увеличивает монетизацию. Думаю, не я один заметил, что только блогеры постоянно попадают в какие-то ситуации и курьёзные случаи с "посторонними" людьми и всегда у них телефон под рукой и ведётся съёмка.. Совпадение? Не думаю. Даже у водителей скорой помощи нет столько материала с видеорегистратора, сколько за пару месяцев вываливает очередная 20+ лет камвхора выдавая это за случайное событие.
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6k
Lexx Полчаса назад
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7k
Marlboro 36 минут назад
И где хваленый анти-сексизм и равноправие? Владелец нахамил ей, побил телефон. Куда смотрит байден, епть? Если ему не нравится как девушка разминается, просто в конце тренировки подошел и культурно сказал, чтобы она не приходила сюда. Насколько я знаю, там на фитнес надо подписывать договор. Так что расторжение, неустойка и т.п. Как-то так должно делаться в цивилизованном мире. Ну или печатать устав на стене - подходить и ссылаться на пункт ...
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5k
Психологическая поддержка 51 минуту назад
Правильно сделал, еб**ные шлюхи на каждом шаги, куда не прили везде тик-ток отродье рекламирует свои Онлифансы и прочую [мат]
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
На месте дамы я бы послал его нах, ничего пошлого в этих движениях нет, если посмотреть как бабы оттопыривают свою пяту точку и раздвигают ноги в залах, так всех надо выгонять.
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3k
Оксид Бетона Час назад
Тупой чувак! Ну позвал бы девку кабинет, мол, давай, на полфёдора, а сам бы ей как вдул бы по самые помидоры! Что брызги прям, на жопочку! А потом и в жопочку!
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39k
Dobry vojak Svejk Час назад
При запоре нужно средства применять, лекарственные, а не вот это вот всё... )
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Себастьян Перейра

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