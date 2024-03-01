Странная разминка девушки разозлила владельца тренажерного зала

3527
1
1
Владелец тренажерного зала заметил девушку, выполняющую странные движения. Он подошёл к незнакомке и спросил, что она делает. Девушка попыталась оправдаться и заявила, что делает разминку. Однако это не убедило мужчину.
Скорее всего, героиня ролика записывала контент для площадки, на которой размещаются и продаются фотографии и видео эротического (и не только) характера. Владелец зала сказал девушке больше не приходить и откинул её телефон.
Источник:
Ссылки по теме:
- Безотказный способ нарваться на неприятности
- Девушка пожалела, что ударила парня
- Битва девушек за переднее сиденье в такси
- Пассажир напал на водителя маршрутки в Рязани
- Неадекватный тип провоцирует сотрудника ДПС
Новости партнёров
реклама
аплодисменты этому парню
Хозяину спортзала - порадоваться бы, такая дама у тебя приседает, возможно часть клиентов ходит на неё посмотреть или ради небольшого шанса познакомится и заняться сексом. А может и новые клиенты с теми же мыслями придут. Как не крути, молодые, симпатичные девушки в спортзале с лосинах со стройной фигурой и упругими попками - услада для многих мужчин.
*Но, лично я думаю, что это - постанова, ради того чтоб поднять некий ажиотаж к своей персоне, мол - я такая необычная, у меня своя разминка, а этот мужлан мне тут моральные проповеди читает.. ай-ай, давайте пообсуждаем. Ведь количество просмотров ролика, количество отметок (нравится\ не нравится), и особенно кол-во комментариев - очень способствуют твоей значимости для механизмов внутренней аналитики соц. сетей, а значит - потенциально делает тебя более привлекательным для рекламодателей, а значит увеличивает монетизацию. Думаю, не я один заметил, что только блогеры постоянно попадают в какие-то ситуации и курьёзные случаи с "посторонними" людьми и всегда у них телефон под рукой и ведётся съёмка.. Совпадение? Не думаю. Даже у водителей скорой помощи нет столько материала с видеорегистратора, сколько за пару месяцев вываливает очередная 20+ лет камвхора выдавая это за случайное событие.