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Полицейские задержали мигранта, ударившего москвичку из-за коротких шорт

Полицейские задержали мигранта, ударившего москвичку из-за коротких шорт

Автор:
23 августа 2023 15:03
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   Подмосковье   задержание   мигрант   нападение   нахабино   
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Агрессивному поборнику нравственности грозит до двух лет лишения свободы.

В Подмосковье полицейские нашли и задержали иностранного гражданина, который сегодня утром решил устроить в Нахабино "шариатский патруль". Он напал на совершавшую пробежку возле ЖК "Красногорский" девушку, которая, по его мнению, была одета в неприлично короткие шорты. По словам пострадавшей, мигрант сделал ей замечание, а затем схватил за руку и нанёс сильный удар по лицу. Девушка сразу же написала заявление в полицию, а видео с нападением вызвало широкий общественный резонанс.


Сообщается, что нарушителя задержали недалеко от места преступления — на улице 2-ой Космической, дом 5, в ЖК "Красногорский". По данным СМИ, мигрант работает в управляющей компании, обслуживающей жилой комплекс. Как пишет со ссылкой на свои источники Телеграм-канал Baza, задержанный 20-летний гражданин Таджикистана Джурабоев Шахзот находится на учёте в психоневрологическом диспансере.

Как сообщает представитель МВД Ирина Волк, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

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Метки: Видео   Девушка   Подмосковье   задержание   мигрант   нападение   нахабино   
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8  комментариев
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14k
Kostick 16 минут назад
вопрос к иммиграционной службе, как душевнобольной тажикистанец попал в столицу?
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4k
Alex 2 минуты назад
На кол черножопого.
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583
ruslan d 3 минуты назад
Вот это молодцы
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508
Человек Разумный 5 минут назад
На бутылку и обратно в аул, коз учить дресскоду
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