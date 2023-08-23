Полицейские задержали мигранта, ударившего москвичку из-за коротких шорт

В Подмосковье полицейские нашли и задержали иностранного гражданина, который сегодня утром решил устроить в Нахабино "шариатский патруль". Он напал на совершавшую пробежку возле ЖК "Красногорский" девушку, которая, по его мнению, была одета в неприлично короткие шорты. По словам пострадавшей, мигрант сделал ей замечание, а затем схватил за руку и нанёс сильный удар по лицу. Девушка сразу же написала заявление в полицию, а видео с нападением вызвало широкий общественный резонанс.





Сообщается, что нарушителя задержали недалеко от места преступления — на улице 2-ой Космической, дом 5, в ЖК "Красногорский". По данным СМИ, мигрант работает в управляющей компании, обслуживающей жилой комплекс. Как пишет со ссылкой на свои источники Телеграм-канал Baza, задержанный 20-летний гражданин Таджикистана Джурабоев Шахзот находится на учёте в психоневрологическом диспансере.