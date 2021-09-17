Простые, но эффектные фокусы с картами и кубиком

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Немолодой мужчина показал несколько простых фокусов и удивил зрителей. А вы поняли в чем секрет трюка с кубиком?
Ловкость рук и немного мошенничества. Присутствует ненормативная лексика
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