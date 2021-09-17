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Простые, но эффектные фокусы с картами и кубиком

Простые, но эффектные фокусы с картами и кубиком (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 08:35
Сообщество : Юмор
Метки: видео   интересно   прикол   секрет   трюк   фокус   
2375
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Немолодой мужчина показал несколько простых фокусов и удивил зрителей. А вы поняли в чем секрет трюка с кубиком?
Ловкость рук и немного мошенничества. Присутствует ненормативная лексика

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Метки: видео   интересно   прикол   секрет   трюк   фокус   
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17  комментариев
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534
vitalik 5 часов назад
Про карты не знаю, а про кубик фокус известный
Ссылка www.youtube.com
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4k
AlcoVolk 2 часа назад
уверен, что этот фокусник, в свое время за свое мастерство отсидел, может быть и не раз )))))))))
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4k
NeDron 3 часа назад
Так, для справки - на противоположных гранях кубиков в сумме 7: 1-6; 2-5; 3-4.
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3k
Бакар 3 часа назад
Да какой фокусник? Старый катала.
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443
a5082255 4 часа назад
Этот мужик постоянно стоит у светофора возле цирка на проспекте Вернадского. Он еще жонглировать хорошо умеет. Развлекает скучающих как может.
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645
Sexxxton 4 часа назад
Карты ловко прячет от зрителя. Но с боку видны. Кубик вертит прямо на глазах, в движении не заметно, правильно располагает грани кубика. Ловкий дед, наверняка старый жулик на пенсии. Уверен, что в цирке, он ни дня не проработал.
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6k
klop 4 часа назад
Фокус с кубиком роддом из детства.
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10k
Василий Сургайло 4 часа назад
У нас Мэр в городе Харькове такой был, правда он по наперсткам больше...
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−23
Lux Indique 5 часов назад
ой красавчег)) , мне кажется операторы уже стоят в трусах, и снимают на зажигалку)))))
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416
Евгений 5 часов назад
Фокус с кубиком для нубов, сумма противоположных сторон всегда равна 7 (6:1, 5:2, 4:3)
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35k
Alex 5 часов назад
Ох уж эти фокусники ))
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1k
Lovels Travel 6 часов назад
Немного докручивает кубик
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