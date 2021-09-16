Собака, которая привыкла рассчитывать только на себя

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В Бразилии очевидец запечатлел самостоятельную и независимую ни от кого собаку. Вернувшись домой с прогулки, она сама открыла дверь гаража владельца.
Не только кошки любят гулять сами по себе. Некоторые собаки тоже вовсе не прочь пошляться по улицам без хозяйского присмотра.
Вот только по возвращении у наших питомцев может возникнуть проблема — а как попасть обратно домой? И если некоторые друзья человека сдадутся на милость владельцев и будут терпеливо ждать, пока их впустят, то эта независимая собака предпочитает действовать самостоятельно.
Вот только по возвращении у наших питомцев может возникнуть проблема — а как попасть обратно домой? И если некоторые друзья человека сдадутся на милость владельцев и будут терпеливо ждать, пока их впустят, то эта независимая собака предпочитает действовать самостоятельно.
Вернувшись из самоволки,собака, которая живёт в Бразилии, всегда знает, как проникнуть в дом — она научилась приподнимать дверь гаража. И пускай всё получается не с первого раза, рано или поздно четвероногая любительница прогулок всё равно окажется на родной и безопасной территории.
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