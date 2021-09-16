Собака, которая привыкла рассчитывать только на себя

Не только кошки любят гулять сами по себе. Некоторые собаки тоже вовсе не прочь пошляться по улицам без хозяйского присмотра.



Вот только по возвращении у наших питомцев может возникнуть проблема — а как попасть обратно домой? И если некоторые друзья человека сдадутся на милость владельцев и будут терпеливо ждать, пока их впустят, то эта независимая собака предпочитает действовать самостоятельно.