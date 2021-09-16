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Собака, которая привыкла рассчитывать только на себя

Собака, которая привыкла рассчитывать только на себя (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 08:47
Сообщество : Животные
Метки: бразилия   видео   животные   прикол   собака   
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В Бразилии очевидец запечатлел самостоятельную и независимую ни от кого собаку. Вернувшись домой с прогулки, она сама открыла дверь гаража владельца.

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Метки: бразилия   видео   животные   прикол   собака   
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2  комментария
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11k
Типа граф 48 минут назад
- Это неограбляемый гараж !
- А почему неограбляемый ?!
- Потому что нах.уй никому не нужен !
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35k
Alex 14 минут назад
Сильная и независимая собака
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