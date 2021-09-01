Великий чеченский танцор исполняет танец павлина под музыку Морриконе

Видимо, подходящей перуанской мелодии не нашлось, и в качестве музыкального сопровождения использована тема из спагетти-вестерна "Хороший, плохой, злой", написанная великим итальянцем Эннио Морриконе.

Удивительный эффект: танец, который во времена своего появления вызывал лишь восхищение мастерской работой артиста, в наши дни провоцирует комментарии совсем иного толка. Некоторые пишут, что стыдно танцевать в таком броском облачении и с разрисованным лицом. Тем более, горцу.

Другие снисходительно предполагают, что великий Махмуд Эсамбаев сумел предвосхитить в танце сегодняшних мужчин. Которые похожи на самовлюблённых павлинов.

Что вы думаете об этом номере? По-моему, восхитительная работа безо всякого подтекста. Пластика, дисциплина, талант и идеальное владение телом. Правда, мелодия Морриконе, кажется, всё же не к месту. Какая-нибудь народная перуанская песня подошла бы больше. Впрочем, это уже история и классика.