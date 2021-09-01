Великий чеченский танцор исполняет танец павлина под музыку Морриконе

Советский артист балета и эстрадный танцовщик чеченского происхождения Махмуд Эсамбаев — личность легендарная.
Мировая звезда первой величины и гордость всей страны, при этом — скромный, достойный и мудрый человек. Окончил хореографическую школу в Грозном, исполнял главные мужские партии в знаменитых балетах. Будучи участником фронтовых бригад, прошёл войну и выступал на передовой. Работал балетмейстером, преподавал, снимался в кино.
Человек мира: Махмуду Эсамбаеву были подвластны любые традиции. Он исполнял танцы чечено-ингушские, башкирские, индийские, испанские, таджикские, монгольские... В рамках сольной программы "Танцы народов мира" мастер создал номер "Павлин" — перуанский танец в костюме цветастой птицы.
Видимо, подходящей перуанской мелодии не нашлось, и в качестве музыкального сопровождения использована тема из спагетти-вестерна "Хороший, плохой, злой", написанная великим итальянцем Эннио Морриконе.
Удивительный эффект: танец, который во времена своего появления вызывал лишь восхищение мастерской работой артиста, в наши дни провоцирует комментарии совсем иного толка. Некоторые пишут, что стыдно танцевать в таком броском облачении и с разрисованным лицом. Тем более, горцу.
Другие снисходительно предполагают, что великий Махмуд Эсамбаев сумел предвосхитить в танце сегодняшних мужчин. Которые похожи на самовлюблённых павлинов.
Что вы думаете об этом номере? По-моему, восхитительная работа безо всякого подтекста. Пластика, дисциплина, талант и идеальное владение телом. Правда, мелодия Морриконе, кажется, всё же не к месту. Какая-нибудь народная перуанская песня подошла бы больше. Впрочем, это уже история и классика.
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