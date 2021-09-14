Проживший в джунглях 40 лет мужчина умер от рака печени через 8 лет после возвращения в цивилизованный мир

Ланг прожил интересную жизнь и попал на заголовки газет со всего мира, однако его друг Альваро Сересо (Alvaro Cerezo), исследователь, который вернулся в джунгли с Лангом, чтобы прожить там неделю вместе, считает, что открытие «современной жизни», вероятно, имело фатальные последствия для мужчины.



«Мне так грустно осознавать, что он ушёл, но для меня его уход также является освобождением, потому что я знаю, что он в последние месяцы страдал», — рассказал мужчина.



«Мне не нравилось видеть его живущим в цивилизации. Я всегда был обеспокоен тем, что он и его тело не смогут справиться с такими радикальными переменами.»



«Он всю жизнь прожил в джунглях, а затем переехал в «цивилизованный мир», где начал есть обработанные продукты, а иногда даже употреблять алкоголь.»