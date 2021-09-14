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Проживший в джунглях 40 лет мужчина умер от рака печени через 8 лет после возвращения в цивилизованный мир

Проживший в джунглях 40 лет мужчина умер от рака печени через 8 лет после возвращения в цивилизованный мир (10 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 08:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вьетнам   в мире   видео   джунгли   интересно   люди   
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Во время войны во Вьетнаме мужчина со своим маленьким сыном бежал из разбомбленной деревни в джунгли. Найти их смогли только спустя 40 лет.

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Метки: Вьетнам   в мире   видео   джунгли   интересно   люди   
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Vacony 6 минут назад
познавательно.. хотя завтракать под поедание грызуна так себе )
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