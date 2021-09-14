Проживший в джунглях 40 лет мужчина умер от рака печени через 8 лет после возвращения в цивилизованный мир

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Во время войны во Вьетнаме мужчина со своим маленьким сыном бежал из разбомбленной деревни в джунгли. Найти их смогли только спустя 40 лет.
Хо Ван Ланг (Ho Van Lang) скончался в прошлый понедельник, прожив 41 год в джунглях со своим отцом. Мужчины, думавшие, что война во Вьетнаме всё ещё продолжается, вернулись назад в цивилизацию только в 2013 году, когда отец Ланга Хо Ван Тхань (Ho Van Thanh) заболел.
Тхань, в то время солдат, бежал со своим маленьким сыном в джунгли после того, как потерял жену и двоих детей в результате бомбардировки. Отец и сын десятилетиями жили в лесу, который сейчас известен как район Тра Бонг, прежде чем были обнаружены местными жителями, занимавшимися поисками дров. До войны во Вьетнаме мужчина вместе с семьёй жил нормальной жизнью в деревне Тра Кем.
Как выяснилось позднее, родственники отца знали, что он живет в лесу, и не раз пытались уговорить его и сына вернуться в мир, но это было бесполезно. В последний раз мужчина контактировал с родственником более 20 лет назад, и после этого никто уже не знал, живы ли отшельники или погибли в лесу.
В джунглях пара выжила, собирая в лесу фрукты и маниоку, а также сажая кукурузу. Они носили набедренные повязки из коры деревьев и жили в деревянной хижине, возвышающейся на 5 метров над землёй.
Когда добытчики наткнулись на двух «людей из джунглей», ведущих себя ненормально, они поспешили предупредить о своей находке местные власти.
В дальнейшем чиновники создали команду, которой в ходе 5-часовых поисков всё-таки удалось обнаружить парочку — это произошло в августе 2013 года. Отец ещё помнил язык и немного мог общаться с людьми, которые их нашли, в отличие от сына, который знал только несколько слов.
Позже пара из леса прошла медицинское обследование, что стало первым шагом к реинтеграции в современное общество.
В дальнейшем чиновники создали команду, которой в ходе 5-часовых поисков всё-таки удалось обнаружить парочку — это произошло в августе 2013 года. Отец ещё помнил язык и немного мог общаться с людьми, которые их нашли, в отличие от сына, который знал только несколько слов.
Позже пара из леса прошла медицинское обследование, что стало первым шагом к реинтеграции в современное общество.
Ланг прожил интересную жизнь и попал на заголовки газет со всего мира, однако его друг Альваро Сересо (Alvaro Cerezo), исследователь, который вернулся в джунгли с Лангом, чтобы прожить там неделю вместе, считает, что открытие «современной жизни», вероятно, имело фатальные последствия для мужчины.
«Мне так грустно осознавать, что он ушёл, но для меня его уход также является освобождением, потому что я знаю, что он в последние месяцы страдал», — рассказал мужчина.
«Мне не нравилось видеть его живущим в цивилизации. Я всегда был обеспокоен тем, что он и его тело не смогут справиться с такими радикальными переменами.»
«Он всю жизнь прожил в джунглях, а затем переехал в «цивилизованный мир», где начал есть обработанные продукты, а иногда даже употреблять алкоголь.»
«Мне так грустно осознавать, что он ушёл, но для меня его уход также является освобождением, потому что я знаю, что он в последние месяцы страдал», — рассказал мужчина.
«Мне не нравилось видеть его живущим в цивилизации. Я всегда был обеспокоен тем, что он и его тело не смогут справиться с такими радикальными переменами.»
«Он всю жизнь прожил в джунглях, а затем переехал в «цивилизованный мир», где начал есть обработанные продукты, а иногда даже употреблять алкоголь.»
Сересо познакомился с Лангом спустя 2 года после его возвращения в цивилизацию и работы с Docastaway — организацией, которая помогает людям, желающим сбежать от цивилизации и провести несколько дней или недель в полном одиночестве на необитаемом острове.
Сересо делал фото и видео, когда они вместе жили в джунглях, а потом написал книгу о жизни Ланга.
Сересо делал фото и видео, когда они вместе жили в джунглях, а потом написал книгу о жизни Ланга.
«Через 2 года после того, как он вернулся в цивилизацию, я отправился искать Хо Ван Ланга в его деревню, чтобы узнать, научит ли он меня новым методам выживания, которые я мог бы применить на необитаемых островах», — рассказал Сересо.
«Я всегда говорю, что лучших «учителей» выживания можно найти только среди племён.»
«Проведя с ним меньше дня, я понял, что он был одним из самых милых людей, которых я когда-либо встречал.»
«Я всегда говорю, что лучших «учителей» выживания можно найти только среди племён.»
«Проведя с ним меньше дня, я понял, что он был одним из самых милых людей, которых я когда-либо встречал.»
«Ланг никогда не предполагал, что кто-то заинтересуется его навыками выживания, и он был так счастлив показать мне их .»
«Когда мы вместе выживали в джунглях, всё, на что у меня уходили часы, он мог сделать за секунды.»
«Когда мы вместе выживали в джунглях, всё, на что у меня уходили часы, он мог сделать за секунды.»
«Он был маленьким ребёнком с навыками сверхчеловека.»
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