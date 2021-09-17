В Египте открыли для публики гробницу фараона Джосера после 15 лет реставрации

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В Египте 14 сентября Министерство по делам древностей открыло Южную гробницу фараона Джосера для посещений. Большая часть гробницы находится под землёй и включает лабиринты коридоров, украшенных плиткой и иероглифами.
Гробница древнеегипетского царя, жившего около 4500 лет назад, была отреставрирована и открыта для публики
Смерть фараона Джосера тысячи лет назад была отмечена строительством потрясающей Южной гробницы, однако его тело по-прежнему хранится в знаменитой Ступенчатой пирамиде.
Смерть фараона Джосера тысячи лет назад была отмечена строительством потрясающей Южной гробницы, однако его тело по-прежнему хранится в знаменитой Ступенчатой пирамиде.
Как пирамида, так и гробница находятся в комплексе Саккара, расположенном неподалёку от Каира
Южная гробница последние 15 лет подвергалась обширной реставрации. Большая часть гробницы находится под землёй и представляет собой длинный лабиринт, состоящий из коридоров, украшенных иероглифами и плиткой.
Южная гробница последние 15 лет подвергалась обширной реставрации. Большая часть гробницы находится под землёй и представляет собой длинный лабиринт, состоящий из коридоров, украшенных иероглифами и плиткой.
Вход на южное кладбище фараона Джосера
Эксперты считают, что гробница была построена между 2667 и 2648 годами до нашей эры по символическим причинам или для хранения органов фараона Джосера.
Основные элементы в Южной гробнице включают замысловатую резьбу и стены, покрытые голубыми камнями.
Основные элементы в Южной гробнице включают замысловатую резьбу и стены, покрытые голубыми камнями.
Посетители могут исследовать лабиринт, состоящий из украшенных коридоров.
Говорят, что король Джосер правил Египтом около 19 лет.
Специалистам он известен благодаря использованию каменной архитектуры и личному зодчему Имхотепу.
Говорят, что король Джосер правил Египтом около 19 лет.
Специалистам он известен благодаря использованию каменной архитектуры и личному зодчему Имхотепу.
На восстановление гробницы ушло 15 лет
Снаружи Южная гробница является прекрасным образцом впечатляющей древнеегипетской архитектуры.
В сооружение гости ввходят через большой прямоугольный вход, чтобы затем спуститься на 30 метров в лабиринт.
В гробнице есть погребальная камера, но она слишком мала, поэтому, скорее всего, выполняла символическую роль.
В сооружение гости ввходят через большой прямоугольный вход, чтобы затем спуститься на 30 метров в лабиринт.
В гробнице есть погребальная камера, но она слишком мала, поэтому, скорее всего, выполняла символическую роль.
Посетителям необходимо спуститься с высоты 30 метров, чтобы добраться до лабиринта
Южная гробница была повреждена после землетрясения, случившегося в 1992 году, и сильно пострадала от суровых погодных условий в пустыне.
Министерство древностей и туризма Египта заявило, что реставрация гробницы была начата ещё в 2006 году.
Министерство древностей и туризма Египта заявило, что реставрация гробницы была начата ещё в 2006 году.
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