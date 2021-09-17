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В Египте открыли для публики гробницу фараона Джосера после 15 лет реставрации

В Египте открыли для публики гробницу фараона Джосера после 15 лет реставрации (7 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 08:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   видео   гробница   египет   интересно   реставрация   фараон   
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В Египте 14 сентября Министерство по делам древностей открыло Южную гробницу фараона Джосера для посещений. Большая часть гробницы находится под землёй и включает лабиринты коридоров, украшенных плиткой и иероглифами.

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Метки: в мире   видео   гробница   египет   интересно   реставрация   фараон   
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Кирилл 5 минут назад
Эх, умели раньше строить:))
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Mowgley 40 секунд назад
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