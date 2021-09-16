Обезьяна обокрала туристку, пока та пела и плясала

Вторая женщина, находящаяся за кадром, начинает тревожно кричать, когда обезьяна-воришка, подобрав сумку, пытается с ней скрыться. Как сообщается, в итоге женщине пришлось подкупить примата едой, чтобы тот вернул ей назад её собственность. Данный инцидент, произошедший 5 сентября, широко распространился в Интернете.

2021-09-16T08:42:48+03:00