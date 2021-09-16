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Обезьяна обокрала туристку, пока та пела и плясала

Обезьяна обокрала туристку, пока та пела и плясала (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 08:42
Сообщество : Животные
Метки: Китай   видео   животные   кража   обезьяна   прикол   сумка   туристка   
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Проворная обезьяна украла сумочку женщины, решившей потанцевать на смотровой площадке в национальном лесном парке Чжанцзяцзе в Китае.

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Метки: Китай   видео   животные   кража   обезьяна   прикол   сумка   туристка   
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7  комментариев
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8k
Клёст 47 минут назад
Сдаётся мне, в обезьяньих краях отдельные ухари натаскивают их на кражи.
Такой способ ,,заработка,, просто лежит на поверхности. Он прямо кричит о себе)
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7k
Ysik 5 минут назад
На Шри Ланке своими глазами видел, как обезьяна попыталась стащить открытый рюкзак, он оказался тяжелым. Быстро сунула руку внутрь, схватила клатч и рванула на скалу, где ее было уже не достать. Хозяйка кричала, что там лекарства, пытались приманить едой. Больше всего поразило, с какой легкостью обезьяна открыла молнию на клатче, быстренько изучила содержимое и когда дошла до ингалятора, который неожиданно прыснул в нее, выбросила все в пропасть.
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35k
Alex 13 минут назад
В Москве такое тоже бывает.
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251
⛔ Александр ⛔ 37 минут назад
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10k
Kostick 43 минуты назад
по заголовку подумал, что про абхазию опять)))
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