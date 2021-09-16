Обезьяна обокрала туристку, пока та пела и плясала

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Проворная обезьяна украла сумочку женщины, решившей потанцевать на смотровой площадке в национальном лесном парке Чжанцзяцзе в Китае.
На кадрах видно, как женщина поёт и кружится на смотровой площадке в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань, прежде чем в эту идеалистическую картинку влезает проворная макака.
Вторая женщина, находящаяся за кадром, начинает тревожно кричать, когда обезьяна-воришка, подобрав сумку, пытается с ней скрыться.
Как сообщается, в итоге женщине пришлось подкупить примата едой, чтобы тот вернул ей назад её собственность.
Данный инцидент, произошедший 5 сентября, широко распространился в Интернете.
Как сообщается, в итоге женщине пришлось подкупить примата едой, чтобы тот вернул ей назад её собственность.
Данный инцидент, произошедший 5 сентября, широко распространился в Интернете.
Данный район является чуть ли не самым главным Национальным парком Китая, а также объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, популярным среди туристов со всего мира из-за своих живописных пейзажей.
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Такой способ ,,заработка,, просто лежит на поверхности. Он прямо кричит о себе)