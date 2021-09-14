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Грибник нашёл в лесу забронированные кем-то грибы

Грибник нашёл в лесу забронированные кем-то грибы (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 11:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бронь   видео   грибник   грибы   лес   прикол   
453
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Отправившийся за грибами мужчина увидел на деревьях в лесу необычные объявления. Прошедший по этой же тропе другой любитель тихой охоты оставил листы с предупреждениями о том, что найденные им грибы срывать нельзя.

Все грибы помечены и ничего искать не надо. Удобно!

Наивный грибник написал как минимум на двух объявлениях следующее: «Не рвать, найден 06.09.21. Подрастёт – сам заберу».

Что-то мне подсказывает, что его план обречен на провал.

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Метки: Юмор   бронь   видео   грибник   грибы   лес   прикол   
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12  комментариев
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35k
Франц Лефорт 54 минуты назад
Вспомнился старый анекдот.
Висит пальто в раздевалке,и записка приколота: Попробуй возьми. Подпись:чемпион по боксу!
Возвращается,пальто нет,и записка: попробуй догони. Чемпион по бегу!
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105
Денис 9 минут назад
Это как во дворе парковочное место место 5-ти литровой баклажкой застолбить)))
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2k
Евгений Кондратьев 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
sumrаknn 14 минут назад
Я может чего не понимаю? Да плевать что листы новенькие и что воняет постановкой, что аж смердит. Но давайте предположим что правда - грибы растут 5-7 дней, значит пометил он их два-три дня назад и сегодня-завтра придет забрать - правдоподобно. Но связываться с парой грибов - глупо, нашел маленькими - ну и бери, они хоть и меньше, но вкуснее. А связываться с десятками - и бумаги надо и наоборот привлекать внимание, а самое главное - как их все самому найти? постанова
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169
Чумной Доктор 19 минут назад
видно что тупая баба или заднеприводный из блогеров такое только мог сделать . поколение биомусора тупого растет.
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1k
sedoisever Полчаса назад
А с рыбой тоже так прокатит?
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0
VasyaN Полчаса назад
Если не постанова, то автор листочков один из любителей бронировать парковочные места
который потом яро оскорбляет поставивших на его месте свое авто.
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56k
pynh Полчаса назад
Что-то сильно новый листик висит. Народ не на#бешь такими подставами.
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1k
No pasaran Полчаса назад
Надо штраф ему назначить за загрязнение леса.
Чтобы в следующий раз не умничал.
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22k
Сибиряк 39 минут назад
постановка
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1k
Игорь 41 минуту назад
есть такой старый советский мульт "Чьи в лесу шишки"
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35k
Alex 44 минуты назад
Старый еврей тихонько идет в сберкассу, его обгоняет молодой парень.
- Молодой человек, вы в сберкассу идете?
- Да
- За мной будете
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