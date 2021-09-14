Грибник нашёл в лесу забронированные кем-то грибы

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Отправившийся за грибами мужчина увидел на деревьях в лесу необычные объявления. Прошедший по этой же тропе другой любитель тихой охоты оставил листы с предупреждениями о том, что найденные им грибы срывать нельзя.
Все грибы помечены и ничего искать не надо. Удобно!
Наивный грибник написал как минимум на двух объявлениях следующее: «Не рвать, найден 06.09.21. Подрастёт – сам заберу».
Что-то мне подсказывает, что его план обречен на провал.
Что-то мне подсказывает, что его план обречен на провал.
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Висит пальто в раздевалке,и записка приколота: Попробуй возьми. Подпись:чемпион по боксу!
Возвращается,пальто нет,и записка: попробуй догони. Чемпион по бегу!
Чтобы в следующий раз не умничал.
- Молодой человек, вы в сберкассу идете?
- Да
- За мной будете