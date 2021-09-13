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Туалет c отличным видом

Туалет c отличным видом (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 09:58
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вид   видео   необычно   прикол   туалет   
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Чего может не хватать в туалете? Отличного вида! Похоже, что именно этими словами руководствовался владелец дома, решивший сделать туалет в столь необычном для многих месте.
А если дождь с ветром?

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Метки: Юмор   вид   видео   необычно   прикол   туалет   
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6k
Евгений 2 часа назад
Чёт, я унитаза там не заметил.
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20k
hebpat 51 минуту назад
зимой ссать только сидя
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