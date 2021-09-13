Туалет c отличным видом

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Чего может не хватать в туалете? Отличного вида! Похоже, что именно этими словами руководствовался владелец дома, решивший сделать туалет в столь необычном для многих месте.
А если дождь с ветром?
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