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Взрослые возвращаются в офис после нескольких месяцев работы из дома

Взрослые возвращаются в офис после нескольких месяцев работы из дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 08:43
Сообщество : Юмор
Метки: sketch   Юмор   видео   дети   офис   прикол   родители   
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1 сентября является непростым днем не только для детей, но и для взрослых. В забавном скетче авторы программы "Идеальный мир" показали, как некоторые взрослые возвращались на свои рабочие места после удаленной работы дома.

А послеобеденный сон будет?

Как некоторые папы и мамы возвращались в офис после удаленки.

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Метки: sketch   Юмор   видео   дети   офис   прикол   родители   
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7  комментариев
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28k
Антон Полчаса назад
Как ушёл в 2020 на удалёнку, так с неё и не вышел. А теперь ещё режим удалённой работы узаконили в ТК РК, так что в офисе меня теперь долго не увидят.
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24k
Ashabad 6 минут назад
Фрилансеры над этим роликом не прикалываются...
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38k
dima423 43 минуты назад
у нас удаленки уже год нету)) но вообще клево было, лето 20 на даче провел, работал лежа на шезлонге у бассейна с пивком и шашлычками)
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46k
doker Час назад
Прикольно.

Зачем ходить в офис, если работу можно дома работать?
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9k
Antique computer Час назад
Хрень какая-то, рассчитанная на инфантилов.
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