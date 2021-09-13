Взрослые возвращаются в офис после нескольких месяцев работы из дома

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1 сентября является непростым днем не только для детей, но и для взрослых. В забавном скетче авторы программы "Идеальный мир" показали, как некоторые взрослые возвращались на свои рабочие места после удаленной работы дома.
А послеобеденный сон будет?
Как некоторые папы и мамы возвращались в офис после удаленки.
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