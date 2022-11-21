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Быстрый способ избавиться от преследующего вас медведя

Быстрый способ избавиться от преследующего вас медведя

Автор:
21 ноября 2022 11:41
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   видео   лес   медведь   свисток   
2097
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Мужчина показал, что нужно делать, если встретили в лесу медведя. Его метод избавления от компании хищника способен удивить.

Он почему раньше злым и свирепым был? Потому что у него свистка не было

Внимание! Данное видео имеет шуточный характер. Искать медведя в лесу и повторять действия мужчины не рекомендуется.

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   лес   медведь   свисток   
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6  комментариев
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1k
Александр Потёмкин Час назад
В деревне, собираясь в "коллективный" поход за грибами или ягодами, бабульки надевали "колокольчики" из консервных банок - была большая вероятность встретиться с медведем... И, помогало - один раз пошли "по малину", кого-то вспугнули, большого, с треском от нас ломанулся, подходим, а там весь кустарник смятый, типа, лежбища, и "куча" ещё дымится
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37k
turyst 15 минут назад
Главное, что бы не проглотил.
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2k
kotkot 18 минут назад
Я однажды во владимирской области притормозил рядом с лесочком, стою, поливаю дерево, и чувствую, что кто-то смотрит в спину. Оборачиваюсь, лось стоит и смотрит..Подошел как балерина, ни одна ветка не хрустнула. -Ссу лосяша, не видишь?
-А, ну ссы! - развернулся, и так-же как балерина без треска пошел в лес..
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15k
Сергей 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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15k
Сергей 41 минуту назад
Мишка с ошейником! Ладно хоть не на велосипеде ехал!:))
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2k
Яков Час назад
Оригинальное решение. У меня пионерский горн есть, возьму в лес.
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