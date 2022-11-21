Быстрый способ избавиться от преследующего вас медведя

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Мужчина показал, что нужно делать, если встретили в лесу медведя. Его метод избавления от компании хищника способен удивить.
Он почему раньше злым и свирепым был? Потому что у него свистка не было
Внимание! Данное видео имеет шуточный характер. Искать медведя в лесу и повторять действия мужчины не рекомендуется.
Источник:
АНТИФИШКИ
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-А, ну ссы! - развернулся, и так-же как балерина без треска пошел в лес..