Туалет на башенном кране

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Многие хоть раз задумывались, куда ходят в туалет крановщики во время длительной смены. Один из машинистов башенного крана решил расставить все точки над "i" и показал уборную.
Хейтеры скажут, что это фейк. Однако мы с вами знаем правду.
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