Туалет на башенном кране

Битва декольте: Лопес, Фокс и Мадонна тряхнули стариной (10 фото)

Дети неправильно составили слово во время конкурса и рассмешили родителей

Взрослые возвращаются в офис после нескольких месяцев работы из дома

Если бы в мире Гарри Поттера волшебные палочки заменили огнестрельным оружием

Если бы попугаи умели играть на гитаре

Охранник, с которым всегда можно договориться