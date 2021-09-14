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Туалет на башенном кране

Туалет на башенном кране (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 10:37
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   видео   видеомонтаж   кран   монтаж   прикол   туалет   
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Многие хоть раз задумывались, куда ходят в туалет крановщики во время длительной смены. Один из машинистов башенного крана решил расставить все точки над "i" и показал уборную.
Хейтеры скажут, что это фейк. Однако мы с вами знаем правду.

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Метки: Юмор   видео   видеомонтаж   кран   монтаж   прикол   туалет   
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5  комментариев
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189k
Кaleidoscope Час назад
Да тут и туалет не поможет...
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3k
DyadyaSasha 17 минут назад
Ох уж эти зеркала! Оказывается автор лукавит. Это не просто дверь в уборную, а телепорт в другое помещение!!!
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3k
Джордж. Вашингтон. 19 минут назад
Куда-куда. Да хоть куда.
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747
vasilykopkov 24 минуты назад
Мда, склейка заметна при открывании двери.
Тщательней обрабатывать надо....
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parallax 46 минут назад
Это он ещё соседнюю комнату с бассейном не показал.
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