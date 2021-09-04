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Ильная рыба, Амия - интересные факты, обитатели глубин

Ильная рыба, Амия - интересные факты, обитатели глубин (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2021 19:50
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   животные   звери   природа   
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Амию часто и вполне заслуженно называют живым ископаемым, ведь она одна представляет давно вымерший отряд амиеобразных рыб.
Амию часто и вполне заслуженно называют живым ископаемым, ведь она одна представляет давно вымерший отряд амиеобразных рыб.
Расположенное в верхней части хвостового плавника черное пятно (т. н. «павлиний глаз») характерно для самцов,Усамок оно менее заметно либо вовсе отсутствует.
Амия живет в стоячих или слабопроточных пресных водах Северной Америки. Ареал ее обитания охватывает почти всю восточную часть этого континента от Великих озер и залива Св. Лаврентия, до Западной Виргинии, Флориды и Техаса.
Ильная рыба обитает в стоячих водах с сильно заросшим дном. Амия отдает предпочтение водам, температура которых колеблется в пределах 15-20°С, не избегает сильно заиленных водоемов с плоским дном, в которых часто наблюдается дефицит кислорода. Способность дышать атмосферным воздухом позволяет этой рыбе селиться даже на болотистом мелководье в зарослях растительности.
Самка амии живет дольше самца и превосходит его размерами.
Мясо амии съедобно, и в некоторых регионах она является объектом промыслового лова.
Цвет и интенсивность окраски пятен на коже амии зависит от особенностей среды ее обитания и состава рациона.
Амию можно содержать в аквариумах, но с учетом ее великолепного аппетита других рыб подселять к ней не рекомендуется.
В неволе амия может прожить до 30 лет.
Ученые документально зафиксировали случай, когда содержавшаяся в неволе амия без видимого вреда для здоровья почти целый год не принимала пищи.
Амия — единственная из известных науке примитивных рыб, проявляющая заботу о своем потомстве.
Некоторые выловленные экземпляры амии достигают длины 1 м и весят около 10 кг.
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Нерестовый сезон амии приурочен к маю — июню.
В этот период рыбы на время забывают об оседлой жизни и пускаются на поиски подходящих мест для устройства гнезда. Нерест обычно происходит в мелкой, густо заросшей водорослями воде, прогретой солнцем до 16-19°С. Прибыв на нерестилище, самцы немедля определяют границы своих участков и бдительно охраняют их от чужаков. Найдя удобное местечко и очистив грунт плавниками от мелкого мусора, самец строит из водных растений похожее на блюдце гнездо диаметром от 30 до 90 см. По окончании строительных работ хозяин терпеливо дожидается появления самки. Заинтересованная партнерша заплывает на участок самца и ложится на гнездо, Кавалер некоторое время плавает кругами возле лежащей подруги, а затем подплывает и ложится с нею рядом. После этого самка откладывает порцию икринок диаметром 2-3 мм, которые самец тотчас оплодотворяет. Одна самка может помещать икру в гнезда разных самцов, причем крупные особи за один сезон могут отложить от 20000 до 65 000 яиц. В гнезде
одного самца находятся 2 000-5 000 яиц, чаще всего отложенных разными самками. Выметав икру, самки покидают нерестилище, а самцы остаются охранять кладку и движениями плавников промывают ее свежей водой. Через 8-10 дней из яиц выходят личинки длиной около 8 мм. Первые дни они висят на стенках гнезда под бдительным оком папаши, питаясь запасами желточных мешков. Первой их пищей становится планктон, позднее рацион дополняется личинками насекомых и мелкими рачками. Мальки быстро подрастают, и как только молодь достигнет длины 10 см, отец перестает интересоваться потомством. С этого момента молодые амии начинают
жизнь взрослых одиночек, а половой зрелости достигают в возрасте 3-5 лет.
Амии ведут скрытный образ жизни. Поскольку эти рыбы без лишних раздумий поедают собственных сородичей, взрослые особи всячески избегают взаимных контактов. Большую часть дня амия проводит в укрытии и лишь изредка подплывает к поверхности, чтобы глотнуть свежего воздуха. Способность дышать не только растворенным в воде, но и атмосферным кислородом позволяет ей жить даже в сильно заболоченных водоемах.
Очень прожорливая и неразборчивая в пище амия жадно хватает любую добычу, какая только подвернется: рыб, лягушек, улиток, личинок насекомых и рачков.
Наиболее интенсивно амия кормится в ночное время
Часто ее жертвами становятся черепахи, змеи и даже мелкие млекопитающие, которым случится попасть в воду. В то же время амия хорошо переносит длительную голодовку и может несколько дней обходиться без пищи.

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Метки: дикие животные   животные   звери   природа   
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sandman Час назад
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