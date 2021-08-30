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Мужчина нашёл редчайшего живого «крысиного короля»

Мужчина нашёл редчайшего живого «крысиного короля» (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 12:31
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   крысиный король   мыши   природа   фото   
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Словосочетание «крысиный король» у большинства людей ассоциируется со злым героем сказки «Щелкунчик» — огромной крысой с тремя головами, повелевающей своими подданными. Именно так, по мнению обычного человека, выглядит король в крысином королевстве.
Кто-то мыслит более прагматично и считает таким королем некую крысу, восседающую на вершине иерархической пирамиды и управляющую своими «подданными». Именно «слуги» обеспечивают его едой, питьём и другими благами, хотя внешне владыка ничем не отличается от своих же подчиненных.

А что в действительности представляет собой крысиный король с точки зрения науки? Давайте разбираться...

С научной точки зрения крысиный король — это редкий природный феномен, при котором хвосты у нескольких крыс переплетаются так прочно, что животные не могут их распутать. Попавшие в такую беду зверьки не способны согласовывать свои движения и, как следствие, не могут целенаправленно перемещаться и добывать пищу, а потому быстро гибнут от голода.

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Метки: видео   животные   интересно   крысиный король   мыши   природа   фото   
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8  комментариев
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7k
Ф Ив 2 часа назад
Самое интересное здесь то, что эти "короли" выживают, то есть это значит что их кормят так как сами они добыть себе еду явно не могут. Выходит, что у крыс есть своего рода система социального обеспечения, чем, к сожалению, могут похвастаться далеко не все человеческие общества.
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602
Антон 52 минуты назад
Мышиная вписка
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327
archi666 Час назад
Спасибо, не видел такого никогда!
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OLS10 archi666 4 минуты назад
Да видел...!!!
Сказка "Щелкунчик"..
Не благодари
!!
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6
Алёша 2 часа назад
Видео не грузится(((
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