Мужчина нашёл редчайшего живого «крысиного короля»

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Словосочетание «крысиный король» у большинства людей ассоциируется со злым героем сказки «Щелкунчик» — огромной крысой с тремя головами, повелевающей своими подданными. Именно так, по мнению обычного человека, выглядит король в крысином королевстве.
Кто-то мыслит более прагматично и считает таким королем некую крысу, восседающую на вершине иерархической пирамиды и управляющую своими «подданными». Именно «слуги» обеспечивают его едой, питьём и другими благами, хотя внешне владыка ничем не отличается от своих же подчиненных.
А что в действительности представляет собой крысиный король с точки зрения науки? Давайте разбираться...
С научной точки зрения крысиный король — это редкий природный феномен, при котором хвосты у нескольких крыс переплетаются так прочно, что животные не могут их распутать. Попавшие в такую беду зверьки не способны согласовывать свои движения и, как следствие, не могут целенаправленно перемещаться и добывать пищу, а потому быстро гибнут от голода.
А что в действительности представляет собой крысиный король с точки зрения науки? Давайте разбираться...
С научной точки зрения крысиный король — это редкий природный феномен, при котором хвосты у нескольких крыс переплетаются так прочно, что животные не могут их распутать. Попавшие в такую беду зверьки не способны согласовывать свои движения и, как следствие, не могут целенаправленно перемещаться и добывать пищу, а потому быстро гибнут от голода.
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