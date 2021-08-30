Мужчина нашёл редчайшего живого «крысиного короля»

Кто-то мыслит более прагматично и считает таким королем некую крысу, восседающую на вершине иерархической пирамиды и управляющую своими «подданными». Именно «слуги» обеспечивают его едой, питьём и другими благами, хотя внешне владыка ничем не отличается от своих же подчиненных.



А что в действительности представляет собой крысиный король с точки зрения науки? Давайте разбираться...



С научной точки зрения крысиный король — это редкий природный феномен, при котором хвосты у нескольких крыс переплетаются так прочно, что животные не могут их распутать. Попавшие в такую беду зверьки не способны согласовывать свои движения и, как следствие, не могут целенаправленно перемещаться и добывать пищу, а потому быстро гибнут от голода.