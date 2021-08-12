FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10555 постов • 1259 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Мама-опоссум переносит весь свой выводок по кабелю

Мама-опоссум переносит весь свой выводок по кабелю (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 09:47
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   животные   мать   опоссум   
78
1
1
В Рио-де-Жанейро засняли маму-опоссума, которая обладает прекрасным чувством равновесия! Она перетащила по кабелю сразу семь своих детенышей.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   дикие животные   животные   мать   опоссум   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Димка Смола/67 41 минуту назад
Мамы они такие )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
#девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных #девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных Медведь Вася и гусиное яйцо Медведь Вася и гусиное яйцо Дикобраз ест кукурузу и не желает делиться Дикобраз ест кукурузу и не желает делиться Гигантский медведь поприветствовал туристов и спокойно удалился Гигантский медведь поприветствовал туристов и спокойно удалился Амурский тигр вышел к поселку Приморского края и напугал жителей Амурский тигр вышел к поселку Приморского края и напугал жителей Животные в Московском зоопарке спасаются ледяным тортом в знойную жару Животные в Московском зоопарке спасаются ледяным тортом в знойную жару
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

329873



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 сильных фото с историей, которые затронут струны вашей души
1
49
20 сильных фото с историей, которые затронут струны вашей души
18 СМС-переписок, которые не дадут заскучать
2
78
18 СМС-переписок, которые не дадут заскучать
﻿
#девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных
#девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#дтп#аварии#авто аварии#приколы#ynews#автомобили#Украина
#интересно#история#кино#животные#новости#подборка#СССР#познавательно#автомир#полиция
#факты#Россия#прикол#картинки#сша#интересное#фотографии#фильм#природа#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться