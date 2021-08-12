Мама-опоссум переносит весь свой выводок по кабелю

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В Рио-де-Жанейро засняли маму-опоссума, которая обладает прекрасным чувством равновесия! Она перетащила по кабелю сразу семь своих детенышей.
"Я занимался в своей комнате, когда увидел из окна большого опоссума, идущего по кабелю. Я побежал снимать фильм и заметил, что наверху сидело 7 щенков! Я был очень удивлен!"
Авторский пост
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Метки: видео дикие животные животные мать опоссум
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