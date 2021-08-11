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Импала перехитрила диких собак и бегемотов

Импала перехитрила диких собак и бегемотов (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 10:06
Сообщество : Животные
Метки: антилопа   видео   дикая природа. бегемот   дикие животные   животные   
458
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Это невероятное видео показывает, как импале удалось спастись от стаи африканских диких собак, нырнув в водоем, а затем обойти семью сварливых бегемотов!

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Метки: антилопа   видео   дикая природа. бегемот   дикие животные   животные   
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71
SHIBAN 48 минут назад
Живчики они такие
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rider2 19 минут назад
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9k
Rihovich 39 минут назад
Вот это настоящий остросюжетный триллер!
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