Импала перехитрила диких собак и бегемотов

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Это невероятное видео показывает, как импале удалось спастись от стаи африканских диких собак, нырнув в водоем, а затем обойти семью сварливых бегемотов!
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