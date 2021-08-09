Гигантский медведь поприветствовал туристов и спокойно удалился

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Гигантский медведь случайно прошел мимо туристов в национальном парке Катмай на Аляске. Невозмутимый гид спокойно поприветствовал животное и восхитил интернет.
Авторский пост
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