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Гигантский медведь поприветствовал туристов и спокойно удалился

Гигантский медведь поприветствовал туристов и спокойно удалился (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 09:20
Сообщество : Животные
Метки: аляска   видео   гризли   дикие животные   животные   заповедник   медведь   
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Гигантский медведь случайно прошел мимо туристов в национальном парке Катмай на Аляске. Невозмутимый гид спокойно поприветствовал животное и восхитил интернет.

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Метки: аляска   видео   гризли   дикие животные   животные   заповедник   медведь   
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2  комментария
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9k
kaboza 4 минуты назад
Медведя супер, настолько поху.. на двуногих, мудрый, сожрет поймають застерлють...
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7k
vitenok Час назад
Но лучше бы кого нибудь сожрал бы. Просмотров больше было бы.
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