Догадаются ли эти два медведя, как открыть этот мусорный бак?

Когда женщина по имени Ана получила сигнал с датчика движения видеокамеры, она поняла, что к ней в гости пришли медведи. Зверей очень заинтересовал мусорный бак, но он оказался закрыт. Даже повалив контейнер, мишки не смогли добраться до содержимого, ведь в результате падения крышка бака оказалась заблокированной припаркованным автомобилем.



Ана оценила то, что смогла посмотреть на выходки животных в реальном времени, оставаясь в то же время в безопасности за стенами своего дома. Что же касается злополучного бака, то он теперь находится на огороженной территории двора — во избежание возможных последующих хулиганств.