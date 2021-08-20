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Догадаются ли эти два медведя, как открыть этот мусорный бак?

Догадаются ли эти два медведя, как открыть этот мусорный бак? (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 09:37
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   животные   медведи   медведь   мусорный бак   
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Женщина собиралась спать в своем доме в Неаполе, штат Флорида, когда получила оповещение о движении от своей камеры видеонаблюдения.

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Метки: видео   дикие животные   животные   медведи   медведь   мусорный бак   
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3  комментария
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−5
Thomsen 2 часа назад
Видео не полное. Там дальше они вскрывают мусорный бак слева.
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8k
Izrin Maria Час назад
Догадливость им заменит сила.
Они баку пару тычков отвесят - сам откроется.
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15k
Serg2001 2 часа назад
Не хотел бы я так жить, чтобы у меня под окнами медведи гуляли. Так и до беды недалеко.
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