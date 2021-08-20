Догадаются ли эти два медведя, как открыть этот мусорный бак?

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Женщина собиралась спать в своем доме в Неаполе, штат Флорида, когда получила оповещение о движении от своей камеры видеонаблюдения.
Когда женщина по имени Ана получила сигнал с датчика движения видеокамеры, она поняла, что к ней в гости пришли медведи. Зверей очень заинтересовал мусорный бак, но он оказался закрыт. Даже повалив контейнер, мишки не смогли добраться до содержимого, ведь в результате падения крышка бака оказалась заблокированной припаркованным автомобилем.
Ана оценила то, что смогла посмотреть на выходки животных в реальном времени, оставаясь в то же время в безопасности за стенами своего дома. Что же касается злополучного бака, то он теперь находится на огороженной территории двора — во избежание возможных последующих хулиганств.
Ана оценила то, что смогла посмотреть на выходки животных в реальном времени, оставаясь в то же время в безопасности за стенами своего дома. Что же касается злополучного бака, то он теперь находится на огороженной территории двора — во избежание возможных последующих хулиганств.
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Они баку пару тычков отвесят - сам откроется.