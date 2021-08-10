Борьба за территорию между двумя огромными бурыми медведями

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Недалеко от финского города Кухмо съемочной группе удалось заснять поистине уникальные кадры схватки двух крупных медведей. Съемка велась из наблюдательной будки.
Авторский пост
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