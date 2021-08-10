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Борьба за территорию между двумя огромными бурыми медведями

Борьба за территорию между двумя огромными бурыми медведями (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 07:59
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   животные   медведь. гризли   территория   
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Недалеко от финского города Кухмо съемочной группе удалось заснять поистине уникальные кадры схватки двух крупных медведей. Съемка велась из наблюдательной будки.

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Метки: видео   дикие животные   животные   медведь. гризли   территория   
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3  комментария
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309
Максим Час назад
Дааа....серьёзные разборки! Более светлый мишка получил люлей, причём сильных. Пришлось покинуть ринг ему. Вот мощь, конечно! Какая там рогатина! Как выходили люди на ЭТИХ с рогатиной???
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4k
Алекс Таворотов 18 минут назад
вот потому-то молодым всегда дорога...
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8k
Пётр 20 минут назад
Ссылка coub.com
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