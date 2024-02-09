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Интересный факт о скарабеях

Интересный факт о скарабеях

Автор:
09 февраля 2024 10:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Скарабей   животные   интересно   насекомые   природа   факт   
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Навозный жук звучит немного оскорбительно, хоть максимально правдиво. Но также их называют "священный скарабей". Этот жучок - один из самых почитаемых символов Древнего Египта. Как говорится, не котиками едиными. И вот вам пару любопытных фактов об этих занимательных насекомых. Да, они умеют делать действительно огромные шары из навоза. Но зачем? Куда они его катят?



А катят они эту пироженку для того, чтобы скушать, конечно же! Ну или для того, чтобы отложить в шарике потомство. И если жуку получится скатать самый крутой шар на районе, то вполне возможно может начаться драка с другими скарабеями, которые от зависти попробуют его отобрать. Эх, все как в жизни. И напоследок, романтичный факт. Когда жучок находит себе пару, то они катят этот шар вместе. Милота не правда ли?

Итак, теперь же давайте поглядим, как бравый навозный жук давит своим шаром лягушек! А что чего это они... на дороге расселись.

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Метки: Видео   Скарабей   животные   интересно   насекомые   природа   факт   
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1  комментарий
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sers 2 часа назад
C фактами не поспоришь, особенно если ты лягушка.
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