Интересный факт о скарабеях





А катят они эту пироженку для того, чтобы скушать, конечно же! Ну или для того, чтобы отложить в шарике потомство. И если жуку получится скатать самый крутой шар на районе, то вполне возможно может начаться драка с другими скарабеями, которые от зависти попробуют его отобрать. Эх, все как в жизни. И напоследок, романтичный факт. Когда жучок находит себе пару, то они катят этот шар вместе. Милота не правда ли?



Итак, теперь же давайте поглядим, как бравый навозный жук давит своим шаром лягушек! А что чего это они... на дороге расселись.