Интересный факт о скарабеях

Навозный жук звучит немного оскорбительно, хоть максимально правдиво. Но также их называют "священный скарабей". Этот жучок - один из самых почитаемых символов Древнего Египта. Как говорится, не котиками едиными. И вот вам пару любопытных фактов об этих занимательных насекомых. Да, они умеют делать действительно огромные шары из навоза. Но зачем? Куда они его катят?
А катят они эту пироженку для того, чтобы скушать, конечно же! Ну или для того, чтобы отложить в шарике потомство. И если жуку получится скатать самый крутой шар на районе, то вполне возможно может начаться драка с другими скарабеями, которые от зависти попробуют его отобрать. Эх, все как в жизни. И напоследок, романтичный факт. Когда жучок находит себе пару, то они катят этот шар вместе. Милота не правда ли?
Итак, теперь же давайте поглядим, как бравый навозный жук давит своим шаром лягушек! А что чего это они... на дороге расселись.
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