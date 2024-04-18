«Звучит как болезнь»: белорусам посоветовали есть этот редкий гриб

Белорусы нашли под Минском гриб, который точно не встретишь на каждом шагу. Пользователи записали видео, где рекомендовали не только использовать его в пищу, но и втирать в кожу для "молодильного" эффекта. А так ли он безопасен, как кажется?
Саркосома шаровидная, или, как называют гриб в народе, «ведьмин котелок», занесён в Красную книгу России. Однако это не помешало белорусам найти его в лесу под Минском. Авторы ролика рассказали, что гриб искали долго, поскольку он, «хитрец, прячется в подстилке». По их словам, на Урале и в Сибири саркосому шаровидную готовят с картошкой и даже делают из неё суп «саркосомник».
Официально этот гриб не считается съедобным, однако ядовитых веществ в нём нет, утверждает кандидат биологических наук Екатерина Хозяинова. Бытует мнение, что маски из «ведьминого котелка» тонизируют и омолаживают кожу, настойки на спирту лечат ревматизм и артрит, а свежий сок – мощное общеукрепляющее средство. Некоторые и вовсе наделяют гриб фантастическими свойствами — вплоть до лечения онкологии. Однако в медицине никаких тому доказательств нет.
Впрочем, пользователи в комментариях тоже не особо прониклись идеей попробовать столь необычный и незнакомый деликатес.
«Жила на Урале, такую дрянь и в рот бы не взяли…» — написал кто-то в обсуждении. Другой мужчина добавил, что «тихо-тихо, пускай едят».
«Вы там живы?» — задали вопрос в комментариях, но на него никто не ответил.
Источник:
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Видимо батька нашёл белорусов, которые "нашли под Минском гриб, который точно не встретишь на каждом шагу". Внесён в Красные книги РФ (2 вид, сокращающийся в численности), Ленинградской области, республик Беларусь, Латвия, Эстония.