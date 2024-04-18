«Звучит как болезнь»: белорусам посоветовали есть этот редкий гриб

Официально этот гриб не считается съедобным, однако ядовитых веществ в нём нет, утверждает кандидат биологических наук Екатерина Хозяинова. Бытует мнение, что маски из «ведьминого котелка» тонизируют и омолаживают кожу, настойки на спирту лечат ревматизм и артрит, а свежий сок – мощное общеукрепляющее средство. Некоторые и вовсе наделяют гриб фантастическими свойствами — вплоть до лечения онкологии. Однако в медицине никаких тому доказательств нет.

Впрочем, пользователи в комментариях тоже не особо прониклись идеей попробовать столь необычный и незнакомый деликатес.

«Жила на Урале, такую дрянь и в рот бы не взяли…» — написал кто-то в обсуждении. Другой мужчина добавил, что «тихо-тихо, пускай едят».

«Вы там живы?» — задали вопрос в комментариях, но на него никто не ответил.