Гепард решил испить из водоёма, но крокодил застал его врасплох

Измученный жаждой юный гепард рискнул спуститься к воде, чтобы напиться, не подозревая, что там уже поджидал его крокодил.



В молниеносной атаке голодная рептилия выскочила из водоёма и схватила гепарда своими мощными челюстями, после чего взяла и затащила в свою стихию, чтобы умертвить быстрое, но не в этот раз, животное.



Эти невероятные кадры сделал в частном заповеднике &Beyond Phinda в Южной Африке во время тура 30-летний южноафриканский сафари-гид компании WildEarth Бусани Мтшали (Busani Mtshali) из провинции Квазулу-Натал.