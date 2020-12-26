Гепард решил испить из водоёма, но крокодил застал его врасплох

На драматических кадрах показано, как 4-метровый крокодил схватил и затащил в воду, чтобы там убить, молодого гепарда.
Измученный жаждой юный гепард рискнул спуститься к воде, чтобы напиться, не подозревая, что там уже поджидал его крокодил.
В молниеносной атаке голодная рептилия выскочила из водоёма и схватила гепарда своими мощными челюстями, после чего взяла и затащила в свою стихию, чтобы умертвить быстрое, но не в этот раз, животное.
Эти невероятные кадры сделал в частном заповеднике &Beyond Phinda в Южной Африке во время тура 30-летний южноафриканский сафари-гид компании WildEarth Бусани Мтшали (Busani Mtshali) из провинции Квазулу-Натал.
В молниеносной атаке голодная рептилия выскочила из водоёма и схватила гепарда своими мощными челюстями, после чего взяла и затащила в свою стихию, чтобы умертвить быстрое, но не в этот раз, животное.
Эти невероятные кадры сделал в частном заповеднике &Beyond Phinda в Южной Африке во время тура 30-летний южноафриканский сафари-гид компании WildEarth Бусани Мтшали (Busani Mtshali) из провинции Квазулу-Натал.
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