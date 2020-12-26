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Гепард решил испить из водоёма, но крокодил застал его врасплох

Гепард решил испить из водоёма, но крокодил застал его врасплох (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 декабря 2020 09:13
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   гепарды   животные   крокодилы   природы   фото   хищники   
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На драматических кадрах показано, как 4-метровый крокодил схватил и затащил в воду, чтобы там убить, молодого гепарда.

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Метки: в мире   видео   гепарды   животные   крокодилы   природы   фото   хищники   
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547
neo 55 минут назад
Естественный отбор, чё
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4k
yahaomsk 7 минут назад
жалко кыску
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1k
emporio_ss 54 минуты назад
НЕГР ВИНОВАТ - внимание кота на себя отвлекал. Скормите его крокодилу.
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