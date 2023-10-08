В Башкирии медведь вынырнул рядом с лодкой рыбаков

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На Юмагузинском водохранилище рыбаки из Оренбуржья повстречали плывущего к берегу медведя. Мужчины в лодке напряглись. Не каждый день на рыбалке им встречаются медведи.
Сначала они предположили, что это маленький медвежонок. Но после того, как косолапый вылез на берег, стало ясно, что он взрослый. Потапыч ловко забрался на берег и скрылся в лесу.
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