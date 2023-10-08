FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14860 постов • 1691 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
В Башкирии медведь вынырнул рядом с лодкой рыбаков

В Башкирии медведь вынырнул рядом с лодкой рыбаков

Автор:
08 октября 2023 10:09
Сообщество : Животные
Метки: Башкирия   Видео   Медведь   животные   лодка   природа   фото   
952
1
1

На Юмагузинском водохранилище рыбаки из Оренбуржья повстречали плывущего к берегу медведя. Мужчины в лодке напряглись. Не каждый день на рыбалке им встречаются медведи.

 Сначала они предположили, что это маленький медвежонок. Но после того, как косолапый вылез на берег, стало ясно, что он взрослый. Потапыч ловко забрался на берег и скрылся в лесу.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Башкирия   Видео   Медведь   животные   лодка   природа   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
КремлеКот 23 минуты назад
Надо же, мужики даже не матерились ни разу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 24 минуты назад
Ну-ну, вынурнул рядом с лодкой. Так и запишем - п.и.з.д.ё.ж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Лодка не пошла ко дну от наложеных кирпичей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lexx 37 минут назад
Что значит "вынырнул?". Бурые медведи, в отличие от белых, нырять не любят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1163340



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Талантливый кот спел дуэтом и собрал полный зал
Талантливый кот спел дуэтом и собрал полный зал
17 старинных фотографий, рассказывающих историю мира
17 старинных фотографий, рассказывающих историю мира
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как бы выглядели знаменитости, будь они другого пола
Как бы выглядели знаменитости, будь они другого пола
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая форма для забега

Лучшие демотиваторы
Введите пароль

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#машина#факты#Юмор#в мире#дети#новости#забавно#соцсети
#животные#автомобили#СССР#шоу бизнес#Прикол#интересное#Китай#сарказм#кино#Фотографии
#интересно#автомир#США#Автовсячина#природа#полиция#люди#Израиль#ретро#чечня
Трать и возвращай Трать и возвращай Мужчина нашёл редчайшего живого «крысиного короля» Мужчина нашёл редчайшего живого «крысиного короля» «Лёг и лежит, никуда не уходит»: медведь поселился на веранде жилого дома «Лёг и лежит, никуда не уходит»: медведь поселился на веранде жилого дома Отдых на природе в компании медведя Отдых на природе в компании медведя Косатка преследует лодку Косатка преследует лодку "Командир, открой дверь": медведь пытался зайти в автобус "Командир, открой дверь": медведь пытался зайти в автобус

На что жалуетесь?

Вернуться