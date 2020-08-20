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Завораживающие, меняющие цвет кальмары

Завораживающие, меняющие цвет кальмары (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 09:36
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   кальмар   природа   удивительный мир   хроматофоры   
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Под поверхностью кожи кальмара находятся тысячи пигментсодержащих и изменяющих цвет клеток, называемых хроматофорами.

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Метки: видео   животные   интересно   кальмар   природа   удивительный мир   хроматофоры   
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Алексей 5 минут назад
Зачем выкладывать видео которое невозможно просмотреть?
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