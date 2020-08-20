Завораживающие, меняющие цвет кальмары

Под поверхностью кожи кальмара находятся тысячи пигментсодержащих и изменяющих цвет клеток, называемых хроматофорами.
Хроматофоры головоногих моллюсков различаются по размерам: более темные имеют большие размеры, а яркие поменьше
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Семейство ежей переходит дорогу
- Проворная белка с легкостью достала орех из привязанной к дереву банки
- Как звучит храп слона
- Рыбалка с тренированными бакланами
- Обожающие горох утки поглощают его с впечатляющей скоростью
0
Новости партнёров
Загрузка...