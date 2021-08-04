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Они же трутся гениталиями: женщине не понравилось, что подростки лежат на одной полке в поезде

Они же трутся гениталиями: женщине не понравилось, что подростки лежат на одной полке в поезде (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 09:23
Метки: видео   гениталии   конфликт   поезд   прикол   скандал   
270
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Компания подростков ехала в плацкартном вагоне поезда, как вдруг появилась женщина и устроила скандал. Она заявила, что ребята шумят и потребовала от девочки не лежать вместе с мальчиком на одной полке.

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Метки: видео   гениталии   конфликт   поезд   прикол   скандал   
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6  комментариев
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38k
dima423 Полчаса назад
ну и норм) весело... молодежь пусть трется гениталиями, бабки пусть орут и возмущаются, дедки пусть вмешиваются... все идет по плану, все как и должно быть, все нормально))
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1k
Bogdan Krasota 8 минут назад
Бабка на ладан дышит, а в голове гениталии и трения.
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9k
K7OO 11 минут назад
Да пусть трутся на здоровье, лишь бы не мальчик с мальчиком.
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−15
Zlaja ptica 13 минут назад
Бабушка давно не тёрлась гениталиями?
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20k
Ратибор 13 минут назад
Тётка вспомнила про свои затёртые до дыр гениталии и ей стало завидно
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2k
Vitamin Полчаса назад
Это очень серьезное преступление, тереться гениталиями в 14 лет...
Конечно, непонятно "до" конфликта что было, но, пока один вопрос интересен, из того, что увидел...
А сама тетя с мальчиками гулять во сколько начала? Ну "гениталиями тереться" на её языке?)
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