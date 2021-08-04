Они же трутся гениталиями: женщине не понравилось, что подростки лежат на одной полке в поезде

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Компания подростков ехала в плацкартном вагоне поезда, как вдруг появилась женщина и устроила скандал. Она заявила, что ребята шумят и потребовала от девочки не лежать вместе с мальчиком на одной полке.
Позже женщина и вовсе заявила, что подростки "трутся гениталиями". Другие пассажиры поезда не смогли остаться в стороне от конфликта.
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Конечно, непонятно "до" конфликта что было, но, пока один вопрос интересен, из того, что увидел...
А сама тетя с мальчиками гулять во сколько начала? Ну "гениталиями тереться" на её языке?)