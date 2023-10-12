99 ударов плетью за поцелуй: Криштиану Роналду снова вляпался в скандал

Кумир миллионов за трогательный подарок отблагодарил её тёплыми объятиями и чмоком в макушку.



Вот только по иранским законам Роналду может ждать наказание. Подобное поведение в мусульманских странах расценивается как «прелюбодеяние, совершённое лицом, не состоящим в браке». Наказание — 99 ударов плетью. И если португалец вдруг ещё раз приедет в Иран, то его могут ждать проблемы.