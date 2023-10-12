99 ударов плетью за поцелуй: Криштиану Роналду снова вляпался в скандал

Португальский форвард находился в Иране в составе саудовской команды «Аль-Наср», которая проводила матч азиатской Лиги чемпионов с тегеранским «Переполисом». После игры Роналду встретился с прикованной к коляске поклонницей Фатимой, которая ногой нарисовала портрет любимого футболиста.
Кумир миллионов за трогательный подарок отблагодарил её тёплыми объятиями и чмоком в макушку.
Вот только по иранским законам Роналду может ждать наказание. Подобное поведение в мусульманских странах расценивается как «прелюбодеяние, совершённое лицом, не состоящим в браке». Наказание — 99 ударов плетью. И если португалец вдруг ещё раз приедет в Иран, то его могут ждать проблемы.
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