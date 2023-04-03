"Это ужасно, что много таких, как вы!": одна казашка отчитала другую за разговор на русском языке

В Казахстане то и дело вспыхивают конфликты на языковой почве. Некоторым казахам очень не нравится русская речь, и они пытаются донести своё мнение до окружающих.
Русский - один из двух самых популярных языков в Казахстане. Это и понятно, т.к. здесь проживает много этнических русских. Да и за время, когда республика входила в состав РФ, обучение и делопроизводство велось в основном на "великом и могучем".
И сейчас более 80% жителей Казахстана свободно говорят, общаются и пишут на русском языке. Вот только эта ситуация отчего-то не очень нравится некоторым казахам, которые, заслышав неродную речь, начинают ругаться и конфликтовать.
Очередной такой скандал попал на видео. Женщина пришла в аптеку и отчититала провизора за то, что она не знает родного, т.е. казахского языка. При этом посетительница явно ощущает превосходство и не особо стесняется в выражениях.
Источник:
Инцидент произошёл в Усть-Каменогорске. В этом городе на востоке Казахстана традиционно проживало больше русских, чем казахов, да и по географическому положению он ближе к Омску или к Новосибирску, чем к Алматы и другим южным городам, где сильнее националистические настроения.
Хотя дама из ролика, возможно, не в курсе, но в законе РК "О языках..." прямо сказано о том, что "каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества".
Источник:
- Буйный пациент нарвался на анестезиолога из народа
- Обидчивая инстадоктор на передаче "Давай поженимся"
- Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные
- Женщина оскорбилась из-за хэллоуинских тыкв в магазине
- Пьяные девушки подкинули проблем таксисту
если в России 80% населения заговорит на казахском, все наши поцреоты прям в восторге будут?
По идее на государственном языке сотрудники аптеки должны уметь говорить конечно.