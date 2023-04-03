FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6279 постов • 3026 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
"Это ужасно, что много таких, как вы!": одна казашка отчитала другую за разговор на русском языке

"Это ужасно, что много таких, как вы!": одна казашка отчитала другую за разговор на русском языке

Автор:
03 апреля 2023 18:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   Усть-Каменогорск   аптека   видео   казахский язык   конфликт   русофобия   русский язык   скандал   языковая политика   
1009
1
1

В Казахстане то и дело вспыхивают конфликты на языковой почве. Некоторым казахам очень не нравится русская речь, и они пытаются донести своё мнение до окружающих.

Русский - один из двух самых популярных языков в Казахстане. Это и понятно, т.к. здесь проживает много этнических русских. Да и за время, когда республика входила в состав РФ, обучение и делопроизводство велось в основном на "великом и могучем".


И сейчас более 80% жителей Казахстана свободно говорят, общаются и пишут на русском языке. Вот только эта ситуация отчего-то не очень нравится некоторым казахам, которые, заслышав неродную речь, начинают ругаться и конфликтовать.


Очередной такой скандал попал на видео. Женщина пришла в аптеку и отчититала провизора за то, что она не знает родного, т.е. казахского языка. При этом посетительница явно ощущает превосходство и не особо стесняется в выражениях.


Инцидент произошёл в Усть-Каменогорске. В этом городе на востоке Казахстана традиционно проживало больше русских, чем казахов, да и по географическому положению он ближе к Омску или к Новосибирску, чем к Алматы и другим южным городам, где сильнее националистические настроения.


Хотя дама из ролика, возможно, не в курсе, но в законе РК "О языках..." прямо сказано о том, что "каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Казахстан   Усть-Каменогорск   аптека   видео   казахский язык   конфликт   русофобия   русский язык   скандал   языковая политика   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
hhwost 40 минут назад
и чо?
если в России 80% населения заговорит на казахском, все наши поцреоты прям в восторге будут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
543
vtoroyshans 2 минуты назад
я из усть каменогорска, и скажу вот что , вся эта котовасия с языком казахским и вправду существует. я русский. началось всё это ни так давно , лет пять назад этого не было. я сам столкнулся с этим явлением месяц назад , работаю с людьми, и разговариваю на казахском вполне сносно . короче заходит посетитель, и лица моего не видит , говорит по казахски здравствуйте, я ей ответил добрый день, по казахски естественно. потом пара вопросов пара ответов на "госязыке", и всё ничего но тут абсолютно непонятное слово , я ей говорю может по русски скажите это слово а то я ни понимаю. и тут ребята началось , я просто а@уел от того как понесло эту маразматичку... причём понесло исключительно на русском языке, я узнал что я ненормальный казах ("шалаказах" так таких казахов называют кто казахский язык не знает , таких среди казахов много), узнал что я не уважаю своих предков , узнал что меня надо перевоспитывать , узнал что придётся извиняться перед местными авторитетами( я их знаю половина в телефоне есть нормальные ребята) , и ещё много узнал. всё это время лица моего она не видела, и тут я оборачиваюсь и она видит что я русский. вообще в казахстане русских которые говорят по казахски очень мало , единицы. так вот видит она что я русский а ни какой ни казах, и сразу улыбка на лице и сразу" ой-бай" так вы не казах что ли? они очень удивляются когда русский с ними по казахски говорит. так вот с чего всё началось в краце , короче есть такие люди их называют "оралманы" это переселенцы в основном с китая сындзянь уйгурского автономного округа, по возвращению в казахстан они получают бесплатно дом или квартиру , получают неплохие деньги на первое время( денег хватает на неплохой автомобиль), так же работу и всякие ништячки. вокруг усть каменогорска уже 4 посёлка с ними, посёлки не маленькие , сейчас строят ещё два посёлка .так вот местные казахи этих переселенцев вообще не любят . ведут себя эти переселенцы мягко скажем плохо. по этим оралманам очень сильно работают НПО, ясно чьи я думаю. вот они то и засвечиваются в основном в таких видио. ну а выводы делайте сами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
Алексей 11 минут назад
А заметили, во все таких случаях, что в Казахтане, что в латвии или литве, да даже в окраине, все возмущаются, что говорят на русском. А вот разговаривали бы на английском, или на языке Маори, так это:"О, иностранец, добро пожаловать". Ну ничего, не долго им осталось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Nogard Полчаса назад
Ну отчитала и ладно, как-то мелкотравчато для поста.
По идее на государственном языке сотрудники аптеки должны уметь говорить конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
onebibis Полчаса назад
Вытащили из феодализма этих дикарей на свою голову. Пусть бы до сих пор сидя ссали и не имели бы ни письменности ни государственности. Сколько вложили в них еще начиная с царской России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
526
MidMaster 43 минуты назад
Автор любит подобную тему
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121564



Другие посты автора
Популярное в сообществах
&nbsp;Администрация Лондонской галереи решила убрать картину Яна ван Эйка, мерещится им на ней всякое
 Администрация Лондонской галереи решила убрать картину Яна ван Эйка, мерещится...
Чемпионка по велоспорту завершила карьеру после того, как проиграла мужику-трансгендеру
Чемпионка по велоспорту завершила карьеру после того, как проиграла мужику-трансгендеру
Набирающие популярность в сообществах
Глазами исторической персоны: 15 селфи из тех времён, когда они ещё не были популярны
Глазами исторической персоны: 15 селфи из тех времён, когда они ещё не были популярны
"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
Никаких больше черных дыр
Никаких больше черных дыр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О пользе физики

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Прикол#автомобили#машина#интересное#дтп#люди#улыбнуло#Москва
#Юмор#Фотографии#факты#картинки#позитив#Приколы#животные#Санкт-Петербург#авто аварии#инцидент
#история#интересно#в мире#автомир#подборка#аварии#кино#шоу бизнес#Россия#комментарии
Удивлен, насколько прокачались бюджетные смартфоны Удивлен, насколько прокачались бюджетные смартфоны Женщина оскорбилась из-за хэллоуинских тыкв в магазине Женщина оскорбилась из-за хэллоуинских тыкв в магазине Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные Буйный пациент нарвался на анестезиолога из народа Буйный пациент нарвался на анестезиолога из народа Пьяные девушки подкинули проблем таксисту Пьяные девушки подкинули проблем таксисту Обидчивая инстадоктор на передаче "Давай поженимся" Обидчивая инстадоктор на передаче "Давай поженимся"

На что жалуетесь?

Вернуться