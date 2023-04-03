"Это ужасно, что много таких, как вы!": одна казашка отчитала другую за разговор на русском языке

Русский - один из двух самых популярных языков в Казахстане. Это и понятно, т.к. здесь проживает много этнических русских. Да и за время, когда республика входила в состав РФ, обучение и делопроизводство велось в основном на "великом и могучем".





И сейчас более 80% жителей Казахстана свободно говорят, общаются и пишут на русском языке. Вот только эта ситуация отчего-то не очень нравится некоторым казахам, которые, заслышав неродную речь, начинают ругаться и конфликтовать.





Очередной такой скандал попал на видео. Женщина пришла в аптеку и отчититала провизора за то, что она не знает родного, т.е. казахского языка. При этом посетительница явно ощущает превосходство и не особо стесняется в выражениях.



