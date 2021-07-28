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Пьяный парень уснул на железнодорожных путях и не услышал, как над ним проехал поезд

Пьяный парень уснул на железнодорожных путях и не услышал, как над ним проехал поезд (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 08:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   машинист   поезд   прикол   пьяный   сон   
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В Кемеровской области машинист одного из поездов запечатлел пьяного мужчину, который уснул прямо на железнодорожных путях. Состав проехал над спящим и остановился, но парень этого не услышал и продолжал спать.

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Метки: Россия   видео   машинист   поезд   прикол   пьяный   сон   
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Mr.Adamson

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