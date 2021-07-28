Пьяный парень уснул на железнодорожных путях и не услышал, как над ним проехал поезд

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В Кемеровской области машинист одного из поездов запечатлел пьяного мужчину, который уснул прямо на железнодорожных путях. Состав проехал над спящим и остановился, но парень этого не услышал и продолжал спать.
Шума поезда над головой оказалось недостаточно и будить парня пришлось машинисту.
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