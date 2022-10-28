Женщина оскорбилась из-за хэллоуинских тыкв в магазине

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Покупательница магазина Перекрёсток пришла в негодование и пообещала написать заявление в прокуратуру, когда увидела несколько тыкв, оформленных в стиле праздника Хэллоуин.
Праздник сатанинских культов
Женщина заявила, что данный товар пугает её детей и оскорбляет её как верующую.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сколько молитв она знает?
Сколько Евангелий существует?
Чем ветхий завет отличается от нового?
Почему я уверен, что ни на один вопрос это оскорбленная не ответит?
Но ситуация напомнила кое-что другое...
Иннициативные дураки самые страшные люди.
А я не буду говорить куда вам идти?