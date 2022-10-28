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Женщина оскорбилась из-за хэллоуинских тыкв в магазине

Женщина оскорбилась из-за хэллоуинских тыкв в магазине

Автор:
28 октября 2022 09:30
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   конфликт   магазин   перекрёсток   скандал   хэллоуин   
914
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Покупательница магазина Перекрёсток пришла в негодование и пообещала написать заявление в прокуратуру, когда увидела несколько тыкв, оформленных в стиле праздника Хэллоуин.

Праздник сатанинских культов

Женщина заявила, что данный товар пугает её детей и оскорбляет её как верующую.

Источник:

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Метки: видео   конфликт   магазин   перекрёсток   скандал   хэллоуин   
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64  комментария
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3k
pinbalist 2 часа назад
Когда уже начнут думать об оскорблении чувств атеистов?
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1
Валентин Шинаков 2 минуты назад
Молодец женщина! Не наш это праздник!
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49k
dima423 7 минут назад
ХЗ мне лично покуй) никогда не отмечал хеллоуин, но и особо не парюсь что он есть... Так то переводится название праздника как "день всех святых" ну и чего тут оскорбительного по отношению к верующим? почему адепты одной религии или культуры могут запрещать праздники другой культуры? Никакого прославления сатаны или дьявола в этом празднике нет насколько я знаю)
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1k
taxcop 22 минуты назад
Молодец женщина! Все правильно сказала!!
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36k
Антон 24 минуты назад
Очередное православие головного мозга! Меня лично попы с жирным пузом и на геликах оскорбляют!
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15k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
и правильно сделала, чего это они продукты переводят, в африке дети вон голодают, а они тут с едой балуются
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28k
Levyathan Полчаса назад
Каким образом лампа Джека может оскорбить чувства верующих? Какие именно чувства были оскорблены у этой бесноватой тетки? Она точно верующая? Раз уж чувства верующих так серьезно защищаются, давайте проверять квалификацию верующих!
Сколько молитв она знает?
Сколько Евангелий существует?
Чем ветхий завет отличается от нового?
Почему я уверен, что ни на один вопрос это оскорбленная не ответит?
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3k
Lakrista Полчаса назад
Меня удивляет количество минусующих под камментами адекватный людей. Это просто веселый праздник и повод для маскарада. Мы много лет уже устраиваем себе такой маскарад в Хеллоуин, поскольку хочется такого вот карнавального праздника, сами шьем костюмы, идем в заведения, где по этому случаю веселуха. А всем постным рожам, ратующим за отмену "западных праздников", хочу сказать - я что-то не вижу ряженых на Крещение, Святки и прочие православные развлекухи, коих у нас было в избытке, не вижу колядующих на Рождество - странно, да? Многие страны приняли к себе в культуру Хеллоуин, без всякого ущерба для своих верований, им вообще параллельно, о чем этот праздник, главное, что это весело и контрастирует с унылыми буднями. И насчет оскорбления кого-то там - нельзя оскорбить того, кто не желает быть оскорбленным. Все ее вопли имеют отношение к вере не более, чем освежитель "Ёлочка" к производству машин.
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3k
Виталий Васильев Полчаса назад
Это какая-то ошибка ДНК. Никакого отношения к сатане или его культу хеллоуин не имеет. Более того это уже давно просто повод устроить костюмированную вечеринку с друзьями.
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11k
Oleg 37 минут назад
Чувства врущих - достали. Столько овна под этим предлогом протащили, что уж казалось бы куда дальше, вроде уже дно. Но ннеееет!
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24
Артем Зверев 38 минут назад
Тыкву они испугались... верующие...., а живого человека которого прибили гвоздями к кресту они не испугались?
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51k
Олег 43 минуты назад
лет 7 назад брёл по улице с раздумьями. Сбоку подскакивает какой-то уродец и кричит "жизнь или кошелёк". Я не знал о хелоуине, но в челюсть попал. Не было у меня времени на юмор
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 49 минут назад
Мне не нравится хэллоуин.
Но ситуация напомнила кое-что другое...
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4k
Enigma Kuutar 50 минут назад
Верующая, ипёнать. Когда эта верующая последний раз исповедовалась, причащалась? И вообще на службу ходила?
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695
Алексей Зубков 50 минут назад
Любой мусульманин может зайти в магазин и сказать что свинина на прилавке оскорбляет его чувства верующего. И как оказалось кто то и где то воюет против Хэллоина.
Иннициативные дураки самые страшные люди.
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1k
Довер Иванович 50 минут назад
А с какого банана холуин стал типа праздника в России?
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13k
Социум 54 минуты назад
У человека, видимо, много свободного времени. Если следовать её логике, то не стыдно ей самой загружать видео на youtube и снимать на телефон с андроидом. Или вообще не в пятницу будет сказано, тьфу, тьфу, тьфу, может, она снимает на чудо враждебной техники - айфон?
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43
Sata33 57 минут назад
Но интересно то, что в данном противостоянии народ встает на сторону тыкв , хотя если выложить подборку этого праздника/маскарада , большинство будет орать что это дебилизм и враждебная нам культура
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159
fifa666 57 минут назад
А она масленицу то празднует, а это тоже языческий праздник, если заглянуть в историю происхождения Хэллоуина.
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586
kolobok263 57 минут назад
тетка права. это не наше. американизация поколений ЕГЭ прошла удачно. скоро 4-е июля праздновать будете
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9k
Maddy8 57 минут назад
Что не так? Попробуйте в Америке куличи продавать, вы оскорбите католиков и прочих. Если вы свободное общество, то почему она не имеет право на своё мнение? Ну не нра бабушке и что? оскорбило это тебя? так чем ты лучше?
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