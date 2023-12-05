В Молдавии девушка устроила скандал в троллейбусе из-за русского языка

1598
1
1
Пассажирка открыла окно в мороз, и кондуктор сделала ей замечание на русском, обратив внимание, что в салоне много пожилых людей.
На кадрах видно, как пассажирка открыла окно троллейбуса, после чего кондуктор сделала ей замечание на русском языке, подчеркнув, что в салоне много пенсионеров.
В ответ девушка заявила, что с ней следует общаться только на румынском языке и попыталась заснять на камеру удостоверение кондуктора. При этом другие пассажиры не давали согласия на съемку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Бабушка-скандалистка устроила своим соседям нескучную жизнь
- "Это ужасно, что много таких, как вы!": одна казашка отчитала другую за разговор на русском языке
- Женщина оскорбилась из-за хэллоуинских тыкв в магазине
- Оскорбленная хэллоуинскими тыквами женщина вновь пришла в магазин
- Пьяные девушки подкинули проблем таксисту
Новости партнёров
реклама
"Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной заступиться за меня было уже некому." (с)
А такие одиночные истеричные тётки всегда были. В народе повально такого отношения нет. Молдаване в этом плане поразумнее хохлов оказались. Видимо потому, что "европейства" наелись чуть раньше.