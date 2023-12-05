В Молдавии девушка устроила скандал в троллейбусе из-за русского языка

На кадрах видно, как пассажирка открыла окно троллейбуса, после чего кондуктор сделала ей замечание на русском языке, подчеркнув, что в салоне много пенсионеров.

В ответ девушка заявила, что с ней следует общаться только на румынском языке и попыталась заснять на камеру удостоверение кондуктора. При этом другие пассажиры не давали согласия на съемку.