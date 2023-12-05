FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 992 поста • 45 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Молдавии девушка устроила скандал в троллейбусе из-за русского языка

В Молдавии девушка устроила скандал в троллейбусе из-за русского языка

Автор:
05 декабря 2023 09:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   конфликт   молдавия   русский язык   скандал   троллейбус   
1598
1
1


Пассажирка открыла окно в мороз, и кондуктор сделала ей замечание на русском, обратив внимание, что в салоне много пожилых людей.

На кадрах видно, как пассажирка открыла окно троллейбуса, после чего кондуктор сделала ей замечание на русском языке, подчеркнув, что в салоне много пенсионеров.


В ответ девушка заявила, что с ней следует общаться только на румынском языке и попыталась заснять на камеру удостоверение кондуктора. При этом другие пассажиры не давали согласия на съемку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   конфликт   молдавия   русский язык   скандал   троллейбус   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
265
Zmey8838 2 часа назад
Украинство заразное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SmartCat101 9 минут назад
каклы тоже начинали с этого - посмотрите где они сейчас?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
248
Максим 16 минут назад
Знаем мы таких.. Был еще мэр один такой, во всем винил русских. А потом кто то выложил видео, как он в гараже подпевает песни Любэ на русском и играет на тормозных дисках(типа как на ударных))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
869
Дмитрий 17 минут назад
А какого ляда молдаванка разговаривает не на молдавском, а на румынском? Нихай в Румынию чешет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Валерий Полчаса назад
Просто пиарится крысёныш ,а крысы долго не живут)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
469
Андрей Граф 46 минут назад
крыса тупая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс 46 минут назад
походу молдавашки скоро скакать начнут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
dasn7 Час назад
Явно не смуглянка - кто её покусал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
xbrat 2 часа назад
И все стоят и молчат... Какая-то не далекая курица пасть открыла, что, во всем троллейбусе не нашлось человека, чтоб ей втащить? А потом будет на малдавском "а нас за що?"(если он останется вообще языком у этих цыган, так как румынский заставят учить)
"Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной заступиться за меня было уже некому." (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Бу 2 часа назад
откуда эти гондоны беруться ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Я так понимаю Молдавия все таки будет третьей попыткой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
dima423 2 часа назад
Жаль ее бабки там не завалили и не отпинали)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1166500



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
"Как вам унитазы?": девушка переехала из Италии в Россию и троллит европейцев видео о местной жизни
"Как вам унитазы?": девушка переехала из Италии в Россию и троллит европейцев видео о...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
С добрым утром
С добрым утром
Основано на безопасности и выживании Эстонии
Основано на безопасности и выживании Эстонии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
К 2024 году готов

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#факты#забавно#авто аварии#фильм#собака#Россия#истории
#животные#люди#автомир#Прикол#кино#история#конфликт#позитив#полиция#необычно
#интересно#Юмор#машина#ДТП#аварии#интересное#США#Автовсячина#Еда#пешехода сбили
Основано на безопасности и выживании Эстонии Основано на безопасности и выживании Эстонии Женщина оскорбилась из-за хэллоуинских тыкв в магазине Женщина оскорбилась из-за хэллоуинских тыкв в магазине Оскорбленная хэллоуинскими тыквами женщина вновь пришла в магазин Оскорбленная хэллоуинскими тыквами женщина вновь пришла в магазин "Это ужасно, что много таких, как вы!": одна казашка отчитала другую за разговор на русском языке "Это ужасно, что много таких, как вы!": одна казашка отчитала другую за разговор на русском языке Пьяные девушки подкинули проблем таксисту Пьяные девушки подкинули проблем таксисту Бабушка-скандалистка устроила своим соседям нескучную жизнь Бабушка-скандалистка устроила своим соседям нескучную жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться