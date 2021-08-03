Велосипедист вернул автомобилисту выброшенную на дорогу бутылку

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В Санкт-Петербурге велосипедист Фёдор заметил, как мужчина "обронил" пустую бутылку из окна своего автомобиля. Неравнодушный автор развернулся, поднял бутылку и вернул её владельцу.
Преступление и наказание
Очень заботливый велосипедист не расстерялся и закинул бутылку в окно автомобиля.
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