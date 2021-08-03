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Велосипедист вернул автомобилисту выброшенную на дорогу бутылку

Велосипедист вернул автомобилисту выброшенную на дорогу бутылку (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 08:31
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Велосипедист   автохам   бутылка   видео   мусор   прикол   санкт-петербург   
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В Санкт-Петербурге велосипедист Фёдор заметил, как мужчина "обронил" пустую бутылку из окна своего автомобиля. Неравнодушный автор развернулся, поднял бутылку и вернул её владельцу.

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Метки: ynews   Велосипедист   автохам   бутылка   видео   мусор   прикол   санкт-петербург   
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3  комментария
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7k
Кенвуд 50 минут назад
Честный парень, не украл, не присвоил, а вернул законному владельцу. Жаль, что в лицо не попал
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8k
krivsan 24 минуты назад
стоял и ждал,"когда мне бутылку вернут"
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Bondik Полчаса назад
У водителя мерседеса, наверное, вся жизнь перед глазами промелькнула. Навряд ли он сразу понял, что это его бутылка.
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Picard

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