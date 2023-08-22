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Разъярённая женщина обматерила четвероклассника и силой заставила его поднять бутылку с земли

Разъярённая женщина обматерила четвероклассника и силой заставила его поднять бутылку с земли

Автор:
22 августа 2023 11:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бутылка   Видео   воспитание   дети   детская плоадка   мусор   яжемать   
989
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10-летний мальчик гулял на детской площадке, когда к нему подлетела мадам — схватила за шею и заставила взять с травы пластиковую тару. Требования он выполнил. Положил бутыль на скамейку и бросился наутёк, выслушивая брошенные вслед ругательства.


После случившегося родители отвели сына в больницу — там диагностировали ушибы мягких тканей шеи и голеностопа. Прокуратура уже устанавливает личность нападавшей.

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Метки: Бутылка   Видео   воспитание   дети   детская плоадка   мусор   яжемать   
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10  комментариев
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55k
dima423 2 часа назад
Ну состава преступления тут не вижу от слова совсем...чтобы прям "прокуратура разыскивала"... Если дети мусорят на площадке, это нормально сделать им замечание, и если не слушают, взять за шкирку и заставить поднять мусор... Другой вопрос что тетка тоже культурой похоже не отличается, через слово мат перемат... Короче фигня, мелкая бытовая ситуация
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2k
kuchipachi Час назад
не понятно чья бутылка. если реально парень бросил, то ничего страшного в том, что его заставили ее поднять. по сравнению с тем, что творили мужики в предыдущих видео - это вообще ничто. но если это не его бутылка, а женщине просто понадобилось кого-то поучить, то это другой вопрос. можно было совсем по-другому поступить. а по поводу мусорить: взрослые умудряются бутылки и другой мусор оставлять в общественном транспорте.
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Женщину не оправдываю. Да и с чего она яжемать? Или автор ради красного словца (с)?
А так, ребенок, если это он выкинул бутылку, реально свинья. Таких сейчас много, донести мусор до урны? Нет, не для хозяев жизни. Ведь есть дворники. Таких уродцев везде полно. Кто бычок на тротуар кинет, кто бутылку. Таких конечно не бить надо, а отправлять на принудительные работы по уборке, пусть знают цену чистоте.
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160
Илья Б.Касторский Час назад
Родители личным примером научили.
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160
Илья 2 часа назад
У меня двойственное чувство. С одной стороны бешеная баба могла бы руки не распускать. А с другой стороны мелкие уёбkи в карaй [мат].
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470
Человек Разумный 2 часа назад
В былые времена если во дворе мусорил и спалили - вечером жопа от ремня горела ... Во дворе падали в котлованы, с велика летали в гравий и выковаривали камни из коленей. Если за лето коленки не стирались об асфальт и не появлялось несколько новых шрамов - лето прошло зря. А тут ушиб мягких тканей шеи ...
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