Разъярённая женщина обматерила четвероклассника и силой заставила его поднять бутылку с земли

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10-летний мальчик гулял на детской площадке, когда к нему подлетела мадам — схватила за шею и заставила взять с травы пластиковую тару. Требования он выполнил. Положил бутыль на скамейку и бросился наутёк, выслушивая брошенные вслед ругательства.
После случившегося родители отвели сына в больницу — там диагностировали ушибы мягких тканей шеи и голеностопа. Прокуратура уже устанавливает личность нападавшей.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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А так, ребенок, если это он выкинул бутылку, реально свинья. Таких сейчас много, донести мусор до урны? Нет, не для хозяев жизни. Ведь есть дворники. Таких уродцев везде полно. Кто бычок на тротуар кинет, кто бутылку. Таких конечно не бить надо, а отправлять на принудительные работы по уборке, пусть знают цену чистоте.