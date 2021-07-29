Члены семьи не заметили впечатляющий трюк мужчины

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На камеру наблюдения, установленную на территории двора частного дома попал курьезный момент. Мужчина случайно забросил ногой мяч в баскетбольное кольцо и приготовился к лестным словам родственников. Однако никто из домашних не заметил впечатляющий трюк.
Так выглядит разочарование
К счастью, камера всё сняла и справедливость восторжествовала.
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