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Члены семьи не заметили впечатляющий трюк мужчины

Члены семьи не заметили впечатляющий трюк мужчины (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 10:02
Сообщество : Юмор
Метки: ynews   Разочарование   Реакция   Юмор   баскетбол   видео   прикол   трюк   футбол   
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На камеру наблюдения, установленную на территории двора частного дома попал курьезный момент. Мужчина случайно забросил ногой мяч в баскетбольное кольцо и приготовился к лестным словам родственников. Однако никто из домашних не заметил впечатляющий трюк.

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Метки: ynews   Разочарование   Реакция   Юмор   баскетбол   видео   прикол   трюк   футбол   
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5  комментариев
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867
ekolog67 Час назад
устал смотреть такое длинное видео, советую сразу перемотать в конец...
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6k
klop 24 минуты назад
Нахера размещать камеру с обзором внутри двора?
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1k
Иван Иванов Час назад
Видно, что парень тренируется регулярно
Осталось повторить
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