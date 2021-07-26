Главный врач московской больницы о покупателях фальшивых сертификатов вакцинации

Валерий Вечорко, главврач ГКБ №15 им. Филатова: «Эта инструкция прилагается к покупке фальшивых сертификатов о вакцинации. Если вы заболеете, вот койки. Они очень комфортные, но придется лежать строго на животе. Начнете задыхаться, томограф покажет, сколько осталось от ваших легких». Врач призвал всех сделать прививку от коронавируса и не платить своей жизнью за экскурсию по больнице.

2021-07-26T17:00:16+03:00