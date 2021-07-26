Главный врач московской больницы о покупателях фальшивых сертификатов вакцинации

В размещенном на сайте Стопкоронавирус.рф видеоролике главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко проводит экскурсию по «красной зоне».
В размещенном на сайте Стопкоронавирус.рф видеоролике главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко проводит экскурсию по «красной зоне».
Валерий Вечорко, главврач ГКБ №15 им. Филатова: «Эта инструкция прилагается к покупке фальшивых сертификатов о вакцинации. Если вы заболеете, вот койки. Они очень комфортные, но придется лежать строго на животе. Начнете задыхаться, томограф покажет, сколько осталось от ваших легких».
Врач призвал всех сделать прививку от коронавируса и не платить своей жизнью за экскурсию по больнице.
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На что жалуетесь?
Я привит, надо было, но эти соц ролики могут ответить, что дает прививка если один фиг вы пускаете всех загранку и оттуда прут новые штаммы?
Этож сколько индусов должны были туда сюда съездить.
И я вот не привит. На работу пускают. В наручниках на вакцинацию не тащат. Недавно съездил на море. Да. Потребовалась справка об эпидокружении. Но не о вакцинации.