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Главный врач московской больницы о покупателях фальшивых сертификатов вакцинации

Главный врач московской больницы о покупателях фальшивых сертификатов вакцинации (1 видео)

Автор:
26 июля 2021 17:00
Метки: больница   видео   врач   сертификат   

В размещенном на сайте Стопкоронавирус.рф видеоролике главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко проводит экскурсию по «красной зоне».

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Валерий Вечорко, главврач ГКБ №15 им. Филатова: «Эта инструкция прилагается к покупке фальшивых сертификатов о вакцинации. Если вы заболеете, вот койки. Они очень комфортные, но придется лежать строго на животе. Начнете задыхаться, томограф покажет, сколько осталось от ваших легких».



Врач призвал всех сделать прививку от коронавируса и не платить своей жизнью за экскурсию по больнице.

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Метки: больница   видео   врач   сертификат   
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18  комментариев
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8k
krivsan 6 часов назад
Смотриться как трйлер к фильму,давай еще
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20
Олег Максимович 3 часа назад
То есть, он говорит, что все заболевшие отправляются в больницу ? А как же безсимптомники которые всех ходят и заражают и из-за которых маски ввели ?
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 3 часа назад
А пациентов то куда дели из перегруженной больницы. Или нахрен выгнали ради рекламного ролика.
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32k
Опаньки 4 часа назад
а говорят коек нет, все занято. Вон доктор и без "космической защиты" и все койки пустые..
Я привит, надо было, но эти соц ролики могут ответить, что дает прививка если один фиг вы пускаете всех загранку и оттуда прут новые штаммы?
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7k
insaider 4 часа назад
Всем срочно привиться! За себя и за антиковидников!
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2k
Дмитрий 6 часов назад
По больше подобных роликов на каналах разных.
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14k
Мария Коненкова 6 часов назад
Отлично.
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74
Zlaja ptica sedoisever 4 часа назад
Да ну? И где это вы с подобным сталкивались? Вам запрещают вакинироваться, орут "чтоб вы сдохли"? Требуют справки о не прививке? Или не пускают в ресторан или на работу?
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74
Zlaja ptica Бендер Сгибатель Родригес 9 минут назад
Ну вы, видимо, хотели их привить?
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55k
pynh 7 часов назад
а чо не по Ностромо экскурсия?
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