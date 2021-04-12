FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Медицина на Фишках 642 поста • 190 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Видео > Сообщество Медицина на Фишках 
Буря родительских эмоций: палестинский врач спас задыхавшуюся девочку

Буря родительских эмоций: палестинский врач спас задыхавшуюся девочку (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 13:23
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: больница   в мире   видео   врач   дети   палестина   спасение   
317
1
1
В одну из больниц палестинского города Кабатия родители принесли свою задыхавшуюся дочь и начали звать на помощь. Выбежавший на крики врач увидел девочку в бессознательном состоянии и оказал ей экстренную медицинскую помощь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: больница   в мире   видео   врач   дети   палестина   спасение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Majul 51 минуту назад
Вот для каких случаев нужно знать метод Геймлиха. Знание необходимое для каждого человека.
Дай Бог никогда не пригодится, но знать нужно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
БарНалей Полчаса назад
Самый страшный мой кошмар. В детстве подавился куском мяса. Рядом мама была, увидела, залезла рукой прям в глотку и вытащила. До сих пор помню. А мне 3 года было всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Обезьянка сыграла в Понг, используя «силу мысли» и чип от компании Илона Маска (видео) Обезьянка сыграла в Понг, используя «силу мысли» и чип от компании Илона Маска (видео) Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка В Башкирии девочку на роликах чуть не смыло сильным потоком воды В Башкирии девочку на роликах чуть не смыло сильным потоком воды В Китае курьер спас девочку, которая упала в водоем и начала тонуть В Китае курьер спас девочку, которая упала в водоем и начала тонуть В Ярославле мама спасла ребёнка от падающей с крыши снежной массы В Ярославле мама спасла ребёнка от падающей с крыши снежной массы Не оставляйте детей одних на улице без присмотра! Не оставляйте детей одних на улице без присмотра!
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

956934



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Взгляд вместо слов: 20+ питомцев, которые всей душой любят своих хозяев
0
32
Взгляд вместо слов: 20+ питомцев, которые всей душой любят своих хозяев
И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках
1
49
И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Условия стойкого маникюра с использованием гель-лака
0
7
Условия стойкого маникюра с использованием гель-лака
Запах пластика от электрочайника: причины появления и способы устранения
1
50
Запах пластика от электрочайника: причины появления и способы устранения
Изнанка красивой жизни: как инстаграм стал соцсетью для эскортниц (5 фото)
Изнанка красивой жизни: как инстаграм стал соцсетью для эскортниц (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#картинки#прикол#приколы#в мире#кино#смешно#интересное#красиво
#интересно#СССР#факты#комментарии#фотографии#сша#космос#прикольные#дети#позитив
#фото#Россия#люди#животные#Фотографии.#подборка#отдых#природа#забавно#смешные картинки

На что жалуетесь?

Вернуться