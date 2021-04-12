Буря родительских эмоций: палестинский врач спас задыхавшуюся девочку

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В одну из больниц палестинского города Кабатия родители принесли свою задыхавшуюся дочь и начали звать на помощь. Выбежавший на крики врач увидел девочку в бессознательном состоянии и оказал ей экстренную медицинскую помощь.
Камера видеонаблюдения запечатлела ужас, который испытали отец и мать ребенка.
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