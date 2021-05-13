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Сможете ли вы повторить упражнение, показанное 73-летней женщиной?

Сможете ли вы повторить упражнение, показанное 73-летней женщиной? (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 мая 2021 11:38
Сообщество : Спорт
Метки: Галина Шаталова   видео   врач   интересно   спорт   упражнение   
1485
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Врач-нейрохирург и кандидат медицинских наук Галина Сергеевна Шаталова когда-то давно предложила мужчинам любого возраста повторить одно упражнение, которое она в возрасте 73-лет могла выполнить без проблем. У автора видео это не получилось, а у вас?

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Метки: Галина Шаталова   видео   врач   интересно   спорт   упражнение   
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9  комментариев
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Центр тяжести не учитывается?
У женщин и мужчин он в разном месте.
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5k
evenSeven 7 минут назад
Ну, Шаталова это очень известное имя в свое время было. Один ее многодневный переход через пустыню с группой учеников чего только стоит. Там параллельно шли подготовленные группы, половина из которых не дошла... а она вот дошла.
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1k
Андрей Манахов 15 минут назад
Я бы смог, но рядом нет скамейки))
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18k
Сергей Костюнин Час назад
Я и пробовать не буду , моск не даст подняться
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18k
SolomonA Час назад
Просто у кого-то жопа тяжелее головы...
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104
runiy Час назад
Бабка огонь!!! галкину её координаты ещё не скинули?
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27k
Игорь 2 часа назад
Татухи слишком тяжёлые, мешают
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