Сможете ли вы повторить упражнение, показанное 73-летней женщиной?

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Врач-нейрохирург и кандидат медицинских наук Галина Сергеевна Шаталова когда-то давно предложила мужчинам любого возраста повторить одно упражнение, которое она в возрасте 73-лет могла выполнить без проблем. У автора видео это не получилось, а у вас?
Сможете повторить?
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Метки: Галина Шаталова видео врач интересно спорт упражнение
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У женщин и мужчин он в разном месте.