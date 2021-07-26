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Хотела как лучше, а получилось как всегда

Хотела как лучше, а получилось как всегда (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 12:49
Сообщество : Юмор
Метки: видео   люди   мокрый пол   неудача   пол   ресторан   
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Установленная на территории фуд-корта в торговом центре камера наблюдения запечатлела женщину, сбившую знак с надписью "мокрый пол". Героиня ролика решила убрать знак, чтобы он никому больше не помешал, однако сделала только хуже.

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Метки: видео   люди   мокрый пол   неудача   пол   ресторан   
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34k
Alex 2 часа назад
Хера се, акробат
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4k
Петр 5 минут назад
Сразу вспомнился фильм "Терминал")
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1k
eddie 11 минут назад
Киану Ривз?:)
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35k
Олег 16 минут назад
там нужно табличку ставить "осторожно, слепые"
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25k
Григорий Полчаса назад
Я такое только в СССР видел, мужик вышел из магазина, а гололед и в руках авоська с ЕЙ.
Он такого гопака выдал, после навернулся во всей силы, лицо разбил, кровь течет, но АВОСЬКА на вытянутой руке сверху!!!
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315
Отец Пигидий 2 часа назад
Он поскользнулся на выходе из поворота. Табличка изначально стояла дальше, она бы ему не помогла. Он бы еще через нее кувырок сделал.
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27k
lem02 2 часа назад
Ловкий парень. Гибкий такой...
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Mr.Adamson

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