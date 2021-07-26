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Установленная на территории фуд-корта в торговом центре камера наблюдения запечатлела женщину, сбившую знак с надписью "мокрый пол". Героиня ролика решила убрать знак, чтобы он никому больше не помешал, однако сделала только хуже.
Есть два типа людей:
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Он такого гопака выдал, после навернулся во всей силы, лицо разбил, кровь течет, но АВОСЬКА на вытянутой руке сверху!!!