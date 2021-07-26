Выступление русского парня на популярном шоу "America's Got Talent"

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Работающий в сфере развлечений россиянин Павел покорил зрителей и членов жюри популярного шоу "America's Got Talent" своим забавным танцевальным номером.
Судьи даже не сразу поняли, что происходит. В итоге Павел получил четыре "да" и прошел в следующий этап шоу.
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Метки: видео интересно креатив танец шоу талантов
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