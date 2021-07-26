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Выступление русского парня на популярном шоу "America's Got Talent"

Выступление русского парня на популярном шоу "America's Got Talent" (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 08:02
Сообщество : Юмор
Метки: видео   интересно   креатив   танец   шоу талантов   
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Работающий в сфере развлечений россиянин Павел покорил зрителей и членов жюри популярного шоу "America's Got Talent" своим забавным танцевальным номером.

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Метки: видео   интересно   креатив   танец   шоу талантов   
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4  комментария
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55k
Андрей 22 минуты назад
Номер, что был популярен в советское время на советской эстраде, произвёл на американцев неизгладимое впечатление.
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10k
котегRUS 3 минуты назад
в ТикТоке раз 10 пересмотрел это выступление..))
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