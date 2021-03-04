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Догадываетесь ли вы, что могут делать ваши любимые домашние животные, когда вы оставляете их одних? Установленная в одной из квартир камера наблюдения сняла, чем занимаются питомцы, пока хозяев нет дома.
Тайная жизнь домашних животных
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