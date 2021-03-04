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Чем занимаются питомцы, пока хозяев нет дома

Чем занимаются питомцы, пока хозяев нет дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 08:59
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   домашние животные   животные   кот   прикол   робот-пылесос   собака   
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Догадываетесь ли вы, что могут делать ваши любимые домашние животные, когда вы оставляете их одних? Установленная в одной из квартир камера наблюдения сняла, чем занимаются питомцы, пока хозяев нет дома.

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Метки: Юмор   видео   домашние животные   животные   кот   прикол   робот-пылесос   собака   
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3  комментария
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2k
tessio 18 минут назад
Кот стрессирует собаку: сидит и на неё смотрит. Что бы она психанула, чего-то погрызла, а он потом хозяину: я же говорил, что бобик дурак...
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71
Nevad Black 18 минут назад
не такая уж она и скрытая как видно, вон они, в два счета нашли
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17k
SolomonA 40 минут назад
Еще говорят, что коты бесполезные. Кот убирает квартиру, пока собакен бездельничает.
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