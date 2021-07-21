Боевой петух, который не зря сидит за решеткой

ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются

Всегда найдется друг, который всё испортит

«Кошка, ворона и человек»: продолжение истории

А настоящей добычи нет?! Хозяйка затроллила своего пернатого питомца

Сочинские отпугиватели птиц способны прогнать кого угодно, только не голубей

Кормление голодной пернатой банды