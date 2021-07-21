Боевой петух, который не зря сидит за решеткой

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Мужчина решил показать, что живущий у них петух вовсе не безобидная птичка. Пернатый может за себя постоять и не зря сидит за решеткой.
С таким петухом и сторожевая собака не нужна.
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
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