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Боевой петух, который не зря сидит за решеткой

Боевой петух, который не зря сидит за решеткой (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 08:22
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   петух   прикол   птицы   
803
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Мужчина решил показать, что живущий у них петух вовсе не безобидная птичка. Пернатый может за себя постоять и не зря сидит за решеткой.

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Метки: видео   животные   петух   прикол   птицы   
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169
⛔ Александр ⛔ Час назад
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5k
Bartello 10 минут назад
Был у меня такой - на топор упал, жаль суп не очень вкусный получился из него.
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8k
DumDum Полчаса назад
Не вижу боевого петуха. Озабоченный петушок бежит топтать курочку...
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31k
Григорий 39 минут назад
Отличный будет теперь супец)
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7k
Кенвуд Час назад
- Натоптал я тут у вас. - сказал петух, выходя из курятника, и тотчас помчался за очередной курицей.
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