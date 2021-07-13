Агрессивный жираф попытался напасть на туристов

175
1
1
Туристы решили запечатлеть жирафа во всей красе, однако животное не оценило излишнее внимание. Воинственный великан начал преследовать любопытных людей, оказавшихся на его территории.
Жирафу не понравилось, что его снимают туристы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Момент нападения рыси на женщину попал на видео
- Разъяренный слон атаковал автомобиль с туристами
- Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор
- Слон чуть не утопил путешествующих на плоту по реке туристов
- Лебедь попытался атаковать туриста
14
Понравилось14
Новости партнёров