Агрессивный жираф попытался напасть на туристов

Найти и забрать уникальный мяч ЧЕ-2020 на память: все подсказки в одном посте

Слон чуть не утопил путешествующих на плоту по реке туристов

Разъяренный слон атаковал автомобиль с туристами

Лебедь попытался атаковать туриста

Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор

Момент нападения рыси на женщину попал на видео