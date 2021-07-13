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Агрессивный жираф попытался напасть на туристов

Агрессивный жираф попытался напасть на туристов (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 08:45
Сообщество : Животные
Метки: ynews   видео   животные   жираф   нападение   туристы   
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Туристы решили запечатлеть жирафа во всей красе, однако животное не оценило излишнее внимание. Воинственный великан начал преследовать любопытных людей, оказавшихся на его территории.

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Метки: ynews   видео   животные   жираф   нападение   туристы   
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1  комментарий
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КОСТЯН 2 часа назад
На каком основании съёмка, я не давал согласия, если сольёте в сеть, ЗАСУЖУ!
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Alonso

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