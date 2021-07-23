Чайка врезалась в девочку во время катания на аттракционе

В этот день Кайли праздновала день рождения своей подруги и вместе с ней пришла в парк развлечений. Во время катания на аттракционе Sling Shot в девочку неожиданно врезалась чайка. Перепуганный подросток схватил птицу и быстро откинул ее от себя



В ходе столкновения ни девочка, ни нежелательный попутчик не пострадали.