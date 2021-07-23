Чайка врезалась в девочку во время катания на аттракционе

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13-летняя Кили Холман получила не самые лучшие впечатления от недавнего посещения парка развлечений Moreyʼs Pier в Нью-Джерси. Катание на одном из аттракционов закончилось для подростка невероятным происшествием.
В этот день Кайли праздновала день рождения своей подруги и вместе с ней пришла в парк развлечений. Во время катания на аттракционе Sling Shot в девочку неожиданно врезалась чайка. Перепуганный подросток схватил птицу и быстро откинул ее от себя
В ходе столкновения ни девочка, ни нежелательный попутчик не пострадали.
В ходе столкновения ни девочка, ни нежелательный попутчик не пострадали.
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Метки: ynews Девушка аттракцион видео животные происшествие сша чайка
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