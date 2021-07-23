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Чайка врезалась в девочку во время катания на аттракционе

Чайка врезалась в девочку во время катания на аттракционе (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 08:23
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ynews   Девушка   аттракцион   видео   животные   происшествие   сша   чайка   
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13-летняя Кили Холман получила не самые лучшие впечатления от недавнего посещения парка развлечений Moreyʼs Pier в Нью-Джерси. Катание на одном из аттракционов закончилось для подростка невероятным происшествием.

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Метки: ynews   Девушка   аттракцион   видео   животные   происшествие   сша   чайка   
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11  комментариев
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
А Чайке каково? Бабы заорали, Чайке показалось что они в опасности и решила приобнять и успокоить, а её за гриву и выкинули. Не удивлюсь если эта чайка начнëт от шока и обиды теперь срать на головы и машины
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7k
Garpia121 5 минут назад
Бедная чайка. Зачем кидать было. Не могла подержать пока карусели остановятся? Она же в шоке.
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5k
Vэл 13 минут назад
Чуть в рот не залетела
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30
Kniazeu 16 минут назад
Ладно если только обос..ась , могло и глаз выбить )
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148
Ernesto Tatti🇫🇮 18 минут назад
Там похоже чайка тоже не меньше орала
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286
Dmitry Полчаса назад
Меня всегда интересовал вопрос: судя по фильмам, на таких аттракционах все всегда орут. Так вот, зачем?
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844
ekolog67 56 минут назад
я надеюсь чайка не успела обосраться?
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3k
ride Час назад
Ахаха красиво, мне понравилось как чайка в курицу превратилась и закудахтала, когда девочка ее с себя сбросила
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Nikita Час назад
Мне кажется, что всё-таки девочка врезалась в чайку, а не чайка в девочку.
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