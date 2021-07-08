Продолжение истории про неадекватного покупателя, напавшего на продавца из-за чехла

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Несколько недель назад мужчина напал на продавца в торговом центре Нижнего Новгорода из-за якобы сломанного чехла смартфона. Журналисты нашли агрессивного покупателя, однако он даже не думал извиняться.
Мужчина купил за 400 рублей чехол для смартфона, но не разобрался с ним и подумал, что ему продали брак. Продавец сказал, что возврат надо согласовать с хозяином точки и хотел тому позвонить. Однако это взбесило покупателя.
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Метки: видео конфликт нападение нижний новгород
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Существует закон, в котором для таких «продавцов» на максимально примитивном языке описано, что делать.
Ни о каких звонках руководству и прочих затягиваниях процесса там ни слово, «продавец» сам на ровном месте устроил проблемы, дал понять покупателю., что сейчас этот «глобальный вопрос» будет максимально затянут и из него точно сделают проблему, вместо того что бы ПРОСТО МОЛЧА по закону отдать деньги.
Хозяин быдломэн подстать- вместо извинений и достойного завершения конфликта , стоит раздувает на ровном месте. Гнать таких надо, пусть на заправках окна моют.
Сук ,чего то там пытался по понятиям выехать и тут же пойдём к полицаям
Одни понты!