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Продолжение истории про неадекватного покупателя, напавшего на продавца из-за чехла

Продолжение истории про неадекватного покупателя, напавшего на продавца из-за чехла (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 10:17
Метки: видео   конфликт   нападение   нижний новгород   
852
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Несколько недель назад мужчина напал на продавца в торговом центре Нижнего Новгорода из-за якобы сломанного чехла смартфона. Журналисты нашли агрессивного покупателя, однако он даже не думал извиняться.

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Метки: видео   конфликт   нападение   нижний новгород   
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27  комментариев
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55k
pynh Час назад
а потом обижаются почему их называют хачами е#аными
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7k
Bely 6 минут назад
может пацаны из нижнего пояснят этой обезьяне за "продажного человека"? Парнишка второй выхватывает оскорбления и унижения ни за что.
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6k
B0n 7 минут назад
родолжение блть истории. Это не продолжение, это закономерность последствий. Плоскозатылочный палюбэ "неуиноуат". С юрид. точки зрения, если был чек и не прошло 2 недели, продаван безо всяких звонков должен был оформить возврат. Но, если оного не присутствовало - эщкере нах пшёл. Плюс побои. Это отдельно. Плосокзатылочному кукурузу в жопу и статью "невкомсомолке".
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37k
dima423 15 минут назад
эталон хамства и наглости)
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35k
Олег 18 минут назад
Почему в Нижнем не приехала полиция и не оформила 15 суток за мат и оскорбления в общественном месте? После 15 суток депортировать его в места естественного обитания. Пусть на осликов и барашков кричит в горах (хоть и их мне жалко)
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16k
Александр 19 минут назад
%color_ass_user% , по любому, репортаж про себя увидел, и как баба тут же бороду сбрил, чтоб лишний раз никто в хлебычь не прописал, в подворотне. Но гонор, никуда не делся- жопошника нашли, заява в полиции есть, новое видео с оскорблениями имеется, трясите из него всю душу, наказывайте.
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−5
Андрей Полчаса назад
я все понимаю закон о защите прав потребителей и все такое, но это не дает права бить продавца, и вести себя по хамски.
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25
ann 46 минут назад
Провинциальные ипэшники сидят в 90тых и никак не хотят выходить к людям в цивилизацию.

Существует закон, в котором для таких «продавцов» на максимально примитивном языке описано, что делать.
Ни о каких звонках руководству и прочих затягиваниях процесса там ни слово, «продавец» сам на ровном месте устроил проблемы, дал понять покупателю., что сейчас этот «глобальный вопрос» будет максимально затянут и из него точно сделают проблему, вместо того что бы ПРОСТО МОЛЧА по закону отдать деньги.
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25
ann 39 минут назад
Вы можете хоть укакаться своими минусами, в Москве такой «продавец» пошел бы мести улицы. Отвлекать руководство звонками по ерундовому вопросу, да еще и явно доводит и без того агрессивно настроенного покупателя . На лицо полнейшая импотенция в принятии даже элементарных решений , не лояльность и дуболомство.
Хозяин быдломэн подстать- вместо извинений и достойного завершения конфликта , стоит раздувает на ровном месте. Гнать таких надо, пусть на заправках окна моют.
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337
BHU1004 Час назад
Артак Давтян, мамат кунэм!
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1k
Broscan Час назад
Просто презерватив!

Сук ,чего то там пытался по понятиям выехать и тут же пойдём к полицаям


Одни понты!
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Очень тупая, зассата и .охуевшая абизяна! Жду что ему срок выпишут и депортируют.
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33k
Alex Час назад
А чего еще ждать от этой черножопой макаки?
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1k
Вано Час назад
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33k
Антон Час назад
Истеричная обезьяна!
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577
сеньор Леонсио Час назад
Чемодан,вокзал,гора Арарат.
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
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12k
Колька Валеркин сын Час назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Михалыч Час назад
Только усыплять макаку!
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2k
Александр Час назад
Истеричка армянская
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4k
VL Час назад
гандон черножопый
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