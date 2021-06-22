Шустрая акула атаковала и утащила под воду птицу

Путешествующие у побережья австралийского города Порт-Линкольн члены туристической группы стали свидетелями охоты акулы на птицу. Желая заманить акул ближе к лодке и запечатлеть их во всей красе, туристы бросали в воду части рыбы. Однако приманка привлекла не только кровожадных морских хищников, но и некоторых птиц.

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Поедающие рыбу акулы в какой-то момент переключили свое внимание на птицу из семейства буревестниковые. Пернатый любитель халявы несколько десятков секунд испытывал нервы морских хищник на прочность и вскоре был съеден.



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