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Шустрая акула атаковала и утащила под воду птицу

Шустрая акула атаковала и утащила под воду птицу (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 12:31
Сообщество : Животные
Метки: акула   видео   нападение   птица   рыба   сша   
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Путешествующие у побережья австралийского города Порт-Линкольн члены туристической группы стали свидетелями охоты акулы на птицу. Желая заманить акул ближе к лодке и запечатлеть их во всей красе, туристы бросали в воду части рыбы. Однако приманка привлекла не только кровожадных морских хищников, но и некоторых птиц.

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Метки: акула   видео   нападение   птица   рыба   сша   
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14k
Alex ASK 2 часа назад
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507
Duke_kir 18 минут назад
а бывают ручные акулы?
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319
Дмитрий Полчаса назад
кретинов ни где не любят... даже в мире природы......
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10k
Taximaxi Полчаса назад
В конце похоже как чайка заверещала.
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456
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
А-то, нехрен без фишкарты халявить тута!
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